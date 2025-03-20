Всеми любимый крошечный японский внедорожник имеет «неприемлемую» оценку безопасности

Японские автомобили всегда считались одними из самых надежных, технологичных и безопасных. Но далеко не все они созданы одинаково хорошо. И речь идет совсем не об их общем качестве, а о том, насколько эффективно они защищают водителя и пассажиров в случае ДТП.

Мы изучили рейтинги безопасности мировых автомобильных изданий и обнаружили, что практически во всех таких ТОП-ах нижнюю строчку занимает один популярный компактный японский внедорожник Suzuki Samurai.

Согласно исследованиям крупных аналитических порталов «Consumer Reports» и «SlashGear», маленький рамный «вездеход», полюбившийся многим покупателям своими компактными размерами и отличными ходовыми качествами, демонстрируемыми на бездорожье, обладает «неприемлемым» рейтингом безопасности.

Suzuki Samurai

Все из-за того, что автомобиль имеет свойство переворачиваться при совершении резких маневров. Но это ещё не всё.

В 1989 году машину пришлось отозвать дважды. Первая сервисная кампания касалась небезопасности шин этого автомобиля, а вторая его ремней, недостаточно защищающих пассажиров в ДТП.

Suzuki X-90

Что интересно, преемник этой модели – Suzuki X-90, появившийся в 1995 году, оказался лишь незначительно лучше «Самурая» с точки зрения безопасности. Машина не попала под крупные отзывы, но сохранила ту же неприятную склонность к опрокидыванию.

Ситуация стала лучше только к 2009 году, когда организация NHTSA присвоила машине 5-звездочный рейтинг после фронтальных и боковых краш-тестов. Кроме того, Suzuki удалось заметно снизить вероятность опрокидывания машины, доведя его до 17,9%.