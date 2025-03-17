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Самые безотказные кроссоверы и внедорожники начала 2000-х: Lexus и Subaru в ТОП-е

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 2010 lexus rx 350 4dr suv base fq oem 3 1600 1

Рост цен на новые автомобили не останавливается во всем мире, что заставляет потенциальных покупателей посматривать в сегмент бэушных машин. Причем чем меньше оказывается сумма в их кармане, тем дальше приходится заглядывать в прошлое. 

Популярный автомобильный портал «CarBuzz» на днях составил рейтинг из десяти самых безотказных кроссоверов и внедорожников, выпущенных с 2000 по 2019 год. Список лучших традиционно возглавили автомобили Lexus и Toyota.

Lexus RX 2010

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Самым крепким SUV начала 2000-х оказался Lexus RX 2010-го года выпуска. В рейтинге надежности от журнала J.D.Power эта машина набрала образцовые 93 балла из 100. Автомобиль советуют к покупке, если человек готов смириться с его устаревшим интерьером и технологиями. 

Lexus GX 2007

2006 lexus gx 470 4dr suv base fq oem 1 500

Серебро в этом рейтинге было присвоено внедорожнику Lexus GX 2007 производственного года. Автомобиль хвалят за его выносливость, и способность ездить по бездорожью без ущерба для технической части. 

Subaru Forester 2008

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Замкнул тройку самых выносливых кроссоверов и внедорожников начала 2000-х Subaru Forester 2008-го года, который назвали одним из самых неприхотливых и крепких автомобилей тех времен. 

Что касается остального ТОП-а, то позиции в нем распределились следующим образом:

4 место: Toyota 4Runner (2008);

5 место: Toyota FJ Cruiser (2008);

6 место: Infiniti FX35 (2007);

7 место: Honda Pilot (2008);

8 место: Chevrolet Tahoe (2010);

9 место: Honda CR-V (2006);

10 место: Toyota RAV4 (2004-2005).

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Фото:Lexus, Subaru
ИСТОЧНИК:CarBuzz

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