Самые безотказные кроссоверы и внедорожники начала 2000-х: Lexus и Subaru в ТОП-е

Рост цен на новые автомобили не останавливается во всем мире, что заставляет потенциальных покупателей посматривать в сегмент бэушных машин. Причем чем меньше оказывается сумма в их кармане, тем дальше приходится заглядывать в прошлое.

Популярный автомобильный портал «CarBuzz» на днях составил рейтинг из десяти самых безотказных кроссоверов и внедорожников, выпущенных с 2000 по 2019 год. Список лучших традиционно возглавили автомобили Lexus и Toyota.

Lexus RX 2010

Самым крепким SUV начала 2000-х оказался Lexus RX 2010-го года выпуска. В рейтинге надежности от журнала J.D.Power эта машина набрала образцовые 93 балла из 100. Автомобиль советуют к покупке, если человек готов смириться с его устаревшим интерьером и технологиями.

Lexus GX 2007

Серебро в этом рейтинге было присвоено внедорожнику Lexus GX 2007 производственного года. Автомобиль хвалят за его выносливость, и способность ездить по бездорожью без ущерба для технической части.

Subaru Forester 2008

Замкнул тройку самых выносливых кроссоверов и внедорожников начала 2000-х Subaru Forester 2008-го года, который назвали одним из самых неприхотливых и крепких автомобилей тех времен.

Что касается остального ТОП-а, то позиции в нем распределились следующим образом:

4 место: Toyota 4Runner (2008);

5 место: Toyota FJ Cruiser (2008);

6 место: Infiniti FX35 (2007);

7 место: Honda Pilot (2008);

8 место: Chevrolet Tahoe (2010);

9 место: Honda CR-V (2006);

10 место: Toyota RAV4 (2004-2005).