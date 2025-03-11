Автомобили, двигатели которых сломаются до 160 тысяч км пробега: весь список

Даже самые именитые автопроизводители могут то и дело сталкиваться с серьезными проблемами с точки зрения надежности их двигателей.

Подтвердить этот тезис взялся автор YouTube-канала «Car Help Corner», предупредивший автовладельцев о марках и моделях, моторы которых могут не проехать без критических поломок даже 100 тысяч миль или около 160 тысяч км.

Что интересно, в числе худших оказались двигатели крупных автомобильных компаний, присутствующих на рынке на протяжении многих десятилетий.

Ford

Одними из худших, если не худшими с точки зрения надежности были названы 1- и 1,5-литровые моторы Ford EcoBoost, используемые в моделях Ford Escape и Ford Bronco Sport. 4-цилиндровые варианты с рабочим объемом 2 и 2,3-литра справляются с большим километражом немного лучше, но все же имеют ряд проблем с утечками охлаждающей жидкости и прокладками головок блока цилиндров.

Еще одним ненадежным мотором линейки EcoBoost считается 3,5-литровый двигатель, устанавливаемый на пикапы. Он известен своими проблемами с цепью ГРМ.

General Motors

Не меньше неисправностей сыпятся на владельцев машин GM с 2,4-литровыми «турбочетверками» и 3,6-литровыми V6. Проблемы с цепями ГРМ, чрезмерный расход масла, поломки помпы и проблемы с прокладкой головки блока цилиндров привели к тому, что многие механики не хотят работать с такими автомобилями.

Audi и VW

4-цилиндровые турбированные моторы VW Group, особенно ранние 2-литровые двигатели, обладают очень высокой частотой преждевременных отказов.

Не менее проблемными в среде автомехаников считаются новые модели VW с турбомоторами 1,4 и 1,5-литра, которые страдают от утечек масла, охлаждающей жидкости, отказа электроники и турбокомпрессора. Кроме того, они очень дороги в ремонте.

BMW

Эксперты советуют избегать моделей BMW X5, X7, а также 7-й и 8-й серии с твин-турбо двигателем V8, который известен тем, что расходует масло, имеет проблемы с накоплением углерода, отказом турбонагнетателей, протекающими уплотнениями штока клапана, а также утечками масла и антифриза.

Кроме того, в них может выходить из строя привод ГРМ, а ремонт всех этих поломок обойдется владельцу в крупную сумму.

Mini

4-цилиндровые моторы с турбонаддувом, устанавливающиеся на Mini до 2015 года, страдают от склонности к повышенному расходу масла, накоплению углерода, проблемами с приводом ГРМ, отказами турбонаддува, помпы, а также имеют высокий шанс столкнуться с масляным голоданием.

Более современные «Мини», выпущенные после 2016 года, выглядят в этом отношении лучше, но стоимость их обслуживания и ремонта из-за родства с BMW может достигать космических сумм.

Fiat

Не обошла этот рейтинг и продукция итальянской марки Fiat с ее 1,4-литровыми двигателями, подверженными повышенному потреблению масла, выходу из строя ремня ГРМ, пробитию поршней, повреждению клапанов и поршневых колец.

Кроме того, машины этой компании «славятся» многочисленными проблемами, не связанными с их моторами.

Jaguar Land Rover

Считается, что моторы V6 и V8 с турбонаддувом от JLR подвержены нескольким проблемам, каждая из которых может вывести их из строя уже на относительно небольших пробегах.

В их числе отказ привода ГРМ, утечка масла и антифриза, выход из строя прокладок, помпы и многих других компонентов, устранение которых обойдется владельцу таких машин в потерю большого количества денег и времени.

Hyundai и Kia

Замкнули список самых ненадежных двигателей корейские 4-цилиндровые моторы, использовавшиеся в моделях Hyundai и Kia c 2011 по 2021 год. Масштаб их отказов был непостижим.

Двигатели страдали от проблем с расходом масла, стуком, частым зажиганием лампы Check Engine, а также задирами поршней в цилиндрах, которые появлялись задолго до достижения машиной пробега хотя бы в 150 тысяч км.