Двумя самыми надежными автопроизводителями 2025 года оказались бренды класса люкс

Некоторые люксовые автомобильные бренды ориентированы только на визуал – большие дисплеи, модная строчка и высокие счета за ремонт, которые опустошают кошелек. Впрочем, согласно исследованию портала «J.D.Power», как минимум два премиальных автопроизводителя идут другим путем и выделяются своей долговечностью.

Первым из них является Lexus, возглавляющий список лучших в надежности среди всех автомобильных компаний, а следом за ним располагается американский Buick.

Японский автопроизводитель доминирует в этом исследовании на протяжение трех лет подряд. Семейство Lexus/Toyota завоевало в этом году сразу шесть наград, среди которых отметились модели Lexus GX, Toyota Camry и Toyota Avalon.

Lexus GX

Эксперты признают, что ключом к успеху Lexus и Toyota является простота их конструкции и отсутствие чрезмерных технических «наворотов».

Что касается Buick, то этот премиальный автопроизводитель не так известен, как BMW или Mercedes-Benz, но также обладает высоким уровнем комфорта своих автомобилей. А благодаря тому, что в них отсутствуют слишком сложные функции их удалось сделать еще и надежными.

Современные автомобили напичканы технологиями — сенсорными экранами, системами помощи водителю и интеграциями со смартфонами. Но именно они являются одной из главных причин низкой надежности современных автомобилей.

В «J.D.Power» обнаружили, что проблемы, связанные с программным обеспечением машины, составляют почти 1 из 10 всех жалоб на транспортные средства.

Причем сильнее всего на статистику давят неисправности Apple CarPlay и Android Auto, число проблем с которыми увеличилось до 8,4 на 100 автомобилей по сравнению с 6,3 жалобами в прошлом году.