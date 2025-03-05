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Подержанные Tesla в прошлом году дешевели быстрее, чем машины любой другой марки

Текст: Алиса Шашкова
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Несмотря на то, что по итогам 2024 года Tesla нарастила продажи своих автомобилей, ее подержанные машины продемонстрировали существенную потерю стоимости. 

Согласно анализу портала «CarBuzz», в период с января 2024 года по январь 2025 года средние цены на популярный автомобиль Tesla Model 3 упали на 25%, в то время как другие автомобили, такие как Ford Mustang, снизились в цене всего на 5 процентов.

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Tesla Model Y

Еще хуже дела складывались с другим продаваемым автомобилем Tesla – кроссовером Model Y. Средняя запрашиваемая цена этой машины за аналогичный период времени снизилась на 25,5%.

В чем причина такой странной статистики пока остается только догадываться. В последний раз Tesla снижала цены на большую часть своих новых машин в конце 2023 и в течение 2024 года. 

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Линейка самых популярных автомобилей Tesla

Не исключено, что на падение стоимости оказал влияние этот демпинг, поскольку вслед за новыми автомобилями подешевели и те Tesla, что продаются на «вторичке».

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Фото:Tesla
ИСТОЧНИК:CarBuzz

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