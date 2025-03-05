Подержанные Tesla в прошлом году дешевели быстрее, чем машины любой другой марки

Несмотря на то, что по итогам 2024 года Tesla нарастила продажи своих автомобилей, ее подержанные машины продемонстрировали существенную потерю стоимости.

Согласно анализу портала «CarBuzz», в период с января 2024 года по январь 2025 года средние цены на популярный автомобиль Tesla Model 3 упали на 25%, в то время как другие автомобили, такие как Ford Mustang, снизились в цене всего на 5 процентов.

Tesla Model Y

Еще хуже дела складывались с другим продаваемым автомобилем Tesla – кроссовером Model Y. Средняя запрашиваемая цена этой машины за аналогичный период времени снизилась на 25,5%.

В чем причина такой странной статистики пока остается только догадываться. В последний раз Tesla снижала цены на большую часть своих новых машин в конце 2023 и в течение 2024 года.

Линейка самых популярных автомобилей Tesla

Не исключено, что на падение стоимости оказал влияние этот демпинг, поскольку вслед за новыми автомобилями подешевели и те Tesla, что продаются на «вторичке».