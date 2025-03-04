4 кроссовера, которые советуют купить пенсионерам в этом году

Нынешний год может оказаться не таким богатым на новинки в сегменте SUV, как предыдущие. Но это не повод откладывать покупку такой машины, особенно если человек собирается на пенсию и на новом поприще хочет часто ездить на дачу или жить загородом.

Для этого подойдет автомобиль, который одинаково хорошо справляется с пересеченной местностью, а также обладает большим объемом внутреннего пространства для перевозки пассажиров и различных грузов.

Эксперты портала «Go Banking Rates» составили рейтинг из четырех кроссоверов, которые не только довезут своего владельца из точки «А» в точку «Б», но и прослужат ему долгие годы.

Toyota RAV4 (гибрид)

Кроссовер, который на протяжении десятилетий является эталоном долговечности и эффективности. Гибридная версия машины обеспечивает ей лучшую экономию топлива, что немаловажно для людей с ограниченным доходом, в частности пенсионеров.

Subaru Outback

Внедорожный универсал, всегда пользовавшийся популярностью среди людей, вышедших на пенсию, благодаря практичности и высокому уровню комфорта.

«Аутбэк» 2025 модельного года прошел через технологическое обновление, которое улучшило его топливную эффективность. Кроме того, за долгие годы он доказал, что является одним из самых надежных и универсальных автомобилей в своем классе.

Honda CR-V

Еще одна отличная машина из Японии, о которой любой пенсионер может только мечтать.

Кроссовер воплощает в себе лучшие аспекты современных автомобилей и выделяется высоким уровнем безопасности, долговечностью и продуманной компоновкой салона, что немаловажно для пожилых водителей.

Kia Sorento

Кроссовер, который выбирают за отличное соотношение цены и качества. Машину разрабатывали с оглядкой на комфорт и вместительность, а также внедрили в нее широкий список современных функций, в том числе связанных с безопасностью.