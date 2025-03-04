Раскрыт список автомобилей, которые проедут без поломок 320 тысяч км и даже дольше

Некоторые люди, покупая новую машину, держат в голове мысль, что, возможно, им придется ездить на ней всю оставшуюся жизнь. А значит такой автомобиль должен быть чрезвычайно надежным и выносливым.

Большинство современных машин способны прослужить без серьезных поломок более 150 тысяч километров. Но как насчет цифры свыше 300 тысяч км?

Оказалось, что таких автомобилей немного. И, что самое интересное, большую часть из них делает только один автопроизводитель.

Toyota Tundra

Авторитетный американский исследовательский журнал «Consumer Reports» раскрыл список из 12 самых долговечных автомобилей, способны преодолеть барьер в 320 тысяч километров пробега и даже превысить этот показатель на одометре.

Десять из двенадцати представителей этого рейтинга оказались японскими машинами. Причем восемь из них – это «Тойоты».

Самые выносливые автомобили по версии Consumer Reports в 2025 году

Toyota Tundra;

Toyota Sienna;

Toyota RAV4;

Chevrolet Silverado/GMC Sierra;

Ford F-150;

Toyot Tacoma;

Toyota Highlander;

Toyota Corolla;

Toyota Prius;

Honda Accord;

Honda CR-V;

Toyota Camry.