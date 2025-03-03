Самыми долговечными автомобилями на «вторичке» назвали японские машины

Для большинства людей единственной возможностью приобрести автомобиль является поход на вторичный рынок, где окончательный выбор той или иной модели сопряжен с риском нарваться на неудачный экземпляр. Сократить его можно, если взглянуть на показатели общей надежности той или иной машины, которые периодически раскрывают независимые автомобильные издания.

К примеру, недавно авторитетный портал «iSeeCars» опубликовал список автомобилей, которые считаются самыми долговечными на «вторичке». В своем исследовании «заокеанские» журналисты опирались на статистику, собранную с одометров более 368 миллионов машин.

Эксперты сосредотачивались на двух бюджетах, поэтому рассматривали претендентов на звание лучшего в нескольких ключевых категориях: 5-летние и 10-летние бэу-автомобили. В итоге практически весь ТОП оказался оккупирован японскими машинами.

Лучшей по долговечности 5-леткой оказался назван японский хэтчбек Honda Fit, которому эксперты отводят минимум 11,6 лет дальнейшей жизни. Что касается 10-леток, то здесь первенствовала Tesla Model S с результатом в 10,5-лет.

Авторы этого ТОП-а также разбили машины по сегментам, благодаря чему удалось выяснить также лучший по долговечности кроссовер, гибрид и пикап.

Среди SUV-машин возрастом 5 лет лидером оказался Honda CR-V с предполагаемым остаточным жизненным циклом в 10,8-лет. Эта же модель стала лучшей в рейтинге 10-летних автомобилей, но сократила итоговую цифру долговечности до 8,3-лет.

В категории гибридов наиболее выносливой «пятилеткой» был назван Toyota Avalon, способный после достижения этого возраста проехать без поломок еще минимум 10,8 лет, а среди «десятилеток» лучшим оказался Lexus RX 450h, которому отводят в среднем еще 8,9-лет жизни.

Что касается сегмента пикапов, то здесь среди 5-летних машин абсолютным лидером стал Toyota Tacoma (11,7 лет). Он же удержал звание лучшего и в рейтинге 10-летних с 9,3-годами последующего потенциального срока службы.