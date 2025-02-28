8 «вечных» автомобилей без Toyota: неожиданный список

Когда приходит время покупать свой первый автомобиль многим советуют приобрести Toyota. Считается, что такие машины экономичны, безопасны и очень надежны. Но помимо них в мире есть и другие автомобили, которые часто не уступают «Тойотам» в выносливости и незаслуженно обходятся стороной.

Nissan

У Nissan могут быть серьезные проблемы с финансами, но ничто не способно отобрать у ее маленького седана Sentra звания одного из самых крепких автомобилей в мире.

Разобравшись со своими вариаторами, инженеры японской компании смогли удивить всех надежностью «Сентры», которая удостоилась от ведущих аналитических изданий (KBB, Consumer Reports и J.D.Power) высоких оценок в дисциплине «выносливость» – 86 баллов из 100.

Но в линейке Nissan есть еще более крепкий автомобиль – кроссовер Murano. Обновленный «паркетник» заработал в свежих рейтингах надежности 91 балл из 100 максимально возможных и попал всего под одну отзывную кампанию.

Hyundai

Машины Hyundai всегда считались одними из самых оснащенных за свои деньги, а также безопасных. А теперь они еще и одни из самых крепких.

К примеру, модель Genesis G80 обладает рейтингом надежности 88/100 и ни разу не попадала под отзыв.

Кроме нее неплохо в общем списке смотрится еще один седан – Hyundai Elantra с оценкой 86/100, который в последние годы не имел никаких серьезных проблем, требовавших ремонтной кампании, организованной автопроизводителем.

RAM, Chevrolet, Ford

Неожиданно в этом рейтинге «затесались» сразу несколько американских брендов. Оказалось, что далеко не все «американцы» ненадежны.

К примеру, пикап RAM 1500 в свежем рейтинге набрал 89 баллов из 100. А всего один балл ему уступили Chevrolet Equinox, Ford Bronco Sport и Chevrolet Blazer (версия с мотором V6).