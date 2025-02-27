О Toyota Land Cruiser «для бедных» раскрыли новые подробности

В 2023 году на показе нового поколения внедорожника Land Cruiser 250/Prado представители Toyota небольшим тизером анонсировали появление его младшего брата. Этим автомобилем, по слухам, должен оказаться компакт LandCruiser FJ, который может стать самым доступным во всей иерархии «Ленд Крузеров».

Официальных подробностей о проекте, несмотря на его скорый запуск, пока нет от слова совсем, поэтому остается довольствоваться лишь слухами. Недавно они пополнились новой информацией, пришедшей из Японии.

Сроки дебюта, конкуренты и дизайн

Концепт-кар Toyota Compact Cruiser EV (2021)

По данным местных СМИ, премьера мини-«Ленд Крузера» может состояться в конце этого года. Автомобиль позиционируется как представитель нового класса компактных внедорожников, где уже представлен 5-дверный Suzuki Jimny и вскоре появится мини-вариант Mercedes G-Class.

Ожидается, что внешне машина будет использовать квадратный силуэт, а также получит на двери багажника полноразмерное запасное колесо. Частично ее дизайн будет пересекаться с концепт-каром Compact Cruiser EV, который представили еще в 2021 году.

Двигатели

Изготовление макета Toyota Compact Cruiser EV

Какими двигателями собираются укомплектовать машину доподлинно неизвестно, но в числе претендентов называются сразу несколько агрегатов. Одним из них является 1,8-литровый бензиновый ДВС на 101 л.с, работающий по циклу Аткинсона. Он трудится в Corolla и дополняется 72-сильным электромотором.

Кроме того, в проекте нового недорогого Land Cruiser есть шансы на появление более крупного двигателя, такого как 2,4-литровая «четверка» с турбонаддувом от Tacoma (мощностью до 327 лошадиных сил).

Предполагается, что в качестве платформы новинка «Тойоты» задействует архитектуру TNGA-F, лежащую в основе как старших «Ленд Крузеров», так и моделей Tacoma и Tundra. Но если машину действительно решатся сделать доступной, то эта «тележка» ей точно не подойдет.

Альтернативным вариантом инсайдеры видят разработку LandCruiser FJ на платформе недорогого пикапа Hilux Champ.

Что с ценой?

Ранние сообщения предполагали, что машина окажется заметно дешевле как флагманского Land Cruiser 300, так и более доступного Land Cruiser 250 (Prado).

Японская пресса ждет, что на родине за автомобиль будут просить от 4 миллионов иен или примерно от 2,4 миллиона рублей по действующему курсу.