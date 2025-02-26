Машины с самыми качественными двигателями делают 5 автопроизводителей: раскрыт список

В современном мире многие ищут автомобили с самыми передовыми технологиями, но такой выбор часто сопряжен с потенциальными дорогостоящими счетами за их ремонт. Причем наиболее неприятными считаются проблемы с двигателями.

К счастью, несколько автопроизводителей обладают звездной репутацией благодаря качеству своих моторов. Список из 5 таких компаний раскрыли журналисты портала «GO Banking Rates».

Сразу стоит сделать важную оговорку – нахождение в рейтинге лучших той или иной компании совсем не значит, что каждый ее двигатель является идеальным.

Toyota

Когда кто-то рассматривает автомобиль, который использует крепкий мотор, первое, что приходит в голову – это машина «Тойоты». Причем вне зависимости от того, обычная эта легковушка, кроссовер, внедорожник или пикап.

Чаще всего современные моторы Toyota преодолевают расстояния без поломок, превышающие цифру в 350 тысяч км. И даже она для них при своевременном обслуживании далеко не предел.

Honda

Многие знают, что Honda выпускает одни из лучших автомобилей. Разумеется, среди них есть и свои исключения, но решив довериться мотору этой компании – ошибиться бывает очень трудно. Именно эта причина объясняет, почему «Хонды» считаются такими надежными. Одними из лучших в их истории называют двигатели K-Series и J35.

Lexus

Тем, кто ищет безотказные легковые автомобили и кроссоверы, многие советуют выбирать продукцию марки Lexus. Премиальный суббренд Toyota использует те же двигатели, что и материнская компания. И практически все они абсолютно безотказны.

Ford

«Голубой овал» выпускает машины на протяжении многих десятилетий и ставит их на легковушки, кроссоверы, пикапы, внедорожники и даже грузовики. Сама компания не всегда входит в списки самых надежных автопроизводителей, но чаще всего технические проблемы ее автомобилей не связаны с двигателями (за исключением некоторых моторов EcoBoost).

Одним из лучших двигателей Ford считается 5-литровый агрегат Coyote V8, хотя некоторые склонны приплюсовывать к нему 3,5-литровый агрегат EcoBoost V6.

Chevrolet

Еще один американский автопроизводитель, который, как и в случае с Ford, имеет проблемы с надежностью, но обычно не из-за плохих двигателей. Все благодаря участию General Motors, обладающей огромным опытом в производстве моторов.

Для тех, кто ищет машину с крепким двигателем, эксперты советуют обратить внимание на 5,3-литровый мотор EcoTec3 V8.