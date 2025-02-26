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Японские автомобили назвали лучшим выбором для покупки в 2025 году

Текст: Алексей Шмидт
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Портал «Consumer Reports» обнародовал ежегодный ТОП-10 лучших автомобилей для покупки.  В 2025 году в этом рейтинге вновь доминирующей силой оказались японские машины, которые разбавили две американских модели и одна немецкая.

При составлении рейтинга его авторы опирались на общий балл, в котором учитывались дорожные испытания того или иного автомобиля, его надежность и отзывы со стороны владельцев. Кроме того, машинам предстояло хорошо проявить себя в краш-тестах.

Таким образом, чтобы войти в список победителей им было необходимо было оказаться безопасными, безотказными и комфортными в управлении. 

Результаты рейтинга

В итоге десятку лучших моделей по классам заполонили представители японского автопрома. В категории «Лучший малолитражный автомобиль» первенствовала Nissan Sentra, в среднеразмерном классе победа досталась Toyota Camry, а лучшим субкомпактным кроссовером стал Subaru Crosstrek.

В номинации лучший компактный SUV победу забрал Subaru Forester, а самым экономичным кроссовером был назван Toyota RAV4 PHEV (гибрид).

Замкнул список японских автомобилей в этом рейтинге кроссовер Lexus NX 350h и 450h+, которым присвоили звание лучших премиальных компактных SUV.

Что касается остальных трех автомобилей в ТОП-10, которые советуют к покупке в 2025 году, то там расположились две американских модели. Tesla Model Y стала лучшим электромобилем, тогда как Ford Maverick первенствовал в классе компактных пикапов. 

А единственной немецкой моделью в ТОП-е оказался BMW X5 в простой и гибридной модификации, завоевавший награду в классе премиальных среднеразмерных кроссоверов. 

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Фото:Subaru
ИСТОЧНИК:Consumer Reports

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