Большой тест летних шин в Германии: раскрыта худшая модель

ADAC (автомобильный клуб Германии) провел традиционные ежегодные тесты шин, но не зимних, а летних. Их результаты были опубликованы накануне на официальном сайте организации.
Исследование носит имя ADAC Sommerreifentest 2025 и включает в себя все доступные в Германии модели покрышек размерностью 225/40 R18.
Результаты теста оказались прогнозируемыми – большинство моделей справились со всеми стоящими перед ними задачами, но к одним из них возникли серьезные вопросы.
Как проходили тесты
Итоговая оценка той или иной модели покрышек строилась на результатах, продемонстрированных во время торможений. А при активной езде учитывалось сцепление шин с дорогой, ездовой комфорт и их износ.
Кто оказался худшим
Худшие показатели в тесте показали покрышки Doublecoin DC-100. Их работу оценили оценкой «плохо» из-за проблем с безопасностью, особенно на мокрой дороге.
Тормозной путь с 80 километров в час до «нуля» автомобиля, обутого в эти шины, оказался на целых 17 метров длиннее, чем в случае с образцовыми Continental SportContact 7, занявшими в итоговом рейтинге первое место.
Кроме того, покрышки Doublecoin DC-100 продемонстрировали результаты ниже среднего в дисциплинах аквапланирования и устойчивости в поворотах.
В резюме испытаний специалисты ADAC отметили, что категорически не рекомендуют использовать эту модель шин на автомобилях.
Что за Dublecoin
Doublecoin – это крупный китайский производитель покрышек, который выпускает шины не только для легковушек, но и для грузовых автомобилей. Его продукция поставляется на ряд крупных заводов для первичной комплектации машин, в том числе на Volvo.
Кроме того, у этой фирмы имеются совместные предприятия с французской компанией Michelin.