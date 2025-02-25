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Большой тест летних шин в Германии: раскрыта худшая модель

Текст: Алексей Шмидт
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ADAC (автомобильный клуб Германии) провел традиционные ежегодные тесты шин, но не зимних, а летних. Их результаты были опубликованы накануне на официальном сайте организации.

Исследование носит имя ADAC Sommerreifentest 2025 и включает в себя все доступные в Германии модели покрышек размерностью 225/40 R18.

Результаты теста оказались прогнозируемыми – большинство моделей справились со всеми стоящими перед ними задачами, но к одним из них возникли серьезные вопросы. 

Как проходили тесты

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Тестовый VW Golf, на котором испытывались шины (ADAC)

Итоговая оценка той или иной модели покрышек строилась на результатах, продемонстрированных во время торможений. А при активной езде учитывалось сцепление шин с дорогой, ездовой комфорт и их износ. 

Кто оказался худшим

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Рейтинг лучших и худших летних шин размерностью 225/40 R18. Инфографика: ADAC

Худшие показатели в тесте показали покрышки Doublecoin DC-100. Их работу оценили оценкой «плохо» из-за проблем с безопасностью, особенно на мокрой дороге.

Тормозной путь с 80 километров в час до «нуля» автомобиля, обутого в эти шины, оказался на целых 17 метров длиннее, чем в случае с образцовыми Continental SportContact 7, занявшими в итоговом рейтинге первое место.

Кроме того, покрышки Doublecoin DC-100 продемонстрировали результаты ниже среднего в дисциплинах аквапланирования и устойчивости в поворотах.

В резюме испытаний специалисты ADAC отметили, что категорически не рекомендуют использовать эту модель шин на автомобилях. 

Что за Dublecoin

Doublecoin – это крупный китайский производитель покрышек, который выпускает шины не только для легковушек, но и для грузовых автомобилей. Его продукция поставляется на ряд крупных заводов для первичной комплектации машин, в том числе на Volvo.

Кроме того, у этой фирмы имеются совместные предприятия с французской компанией Michelin. 

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ИСТОЧНИК:ADAC

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