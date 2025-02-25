Большой тест летних шин в Германии: раскрыта худшая модель

ADAC (автомобильный клуб Германии) провел традиционные ежегодные тесты шин, но не зимних, а летних. Их результаты были опубликованы накануне на официальном сайте организации.

Исследование носит имя ADAC Sommerreifentest 2025 и включает в себя все доступные в Германии модели покрышек размерностью 225/40 R18.

Результаты теста оказались прогнозируемыми – большинство моделей справились со всеми стоящими перед ними задачами, но к одним из них возникли серьезные вопросы.

Как проходили тесты

Тестовый VW Golf, на котором испытывались шины (ADAC)

Итоговая оценка той или иной модели покрышек строилась на результатах, продемонстрированных во время торможений. А при активной езде учитывалось сцепление шин с дорогой, ездовой комфорт и их износ.

Кто оказался худшим

Рейтинг лучших и худших летних шин размерностью 225/40 R18. Инфографика: ADAC

Худшие показатели в тесте показали покрышки Doublecoin DC-100. Их работу оценили оценкой «плохо» из-за проблем с безопасностью, особенно на мокрой дороге.

Тормозной путь с 80 километров в час до «нуля» автомобиля, обутого в эти шины, оказался на целых 17 метров длиннее, чем в случае с образцовыми Continental SportContact 7, занявшими в итоговом рейтинге первое место.

Кроме того, покрышки Doublecoin DC-100 продемонстрировали результаты ниже среднего в дисциплинах аквапланирования и устойчивости в поворотах.

В резюме испытаний специалисты ADAC отметили, что категорически не рекомендуют использовать эту модель шин на автомобилях.

Что за Dublecoin

Doublecoin – это крупный китайский производитель покрышек, который выпускает шины не только для легковушек, но и для грузовых автомобилей. Его продукция поставляется на ряд крупных заводов для первичной комплектации машин, в том числе на Volvo.

Кроме того, у этой фирмы имеются совместные предприятия с французской компанией Michelin.