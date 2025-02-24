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Самая недорогая Toyota в семействе Land Cruiser: подробности и предварительная цена

Текст: Алексей Шмидт
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Toyota подала заявку на новый товарный знак LandCruiser FJ в Японии в конце 2023 года, после чего это имя тут же начали сватать ее новому небольшому внедорожнику, который станет самым бюджетным «Ленд Крузером». На днях местная пресса раскрыла об этом перспективном проекте, премьеру которого ждут уже в этом году, новые подробности.

Как сообщает журнал «BestCarWeb», появление нового внедорожника LandCruiser FJ запланировано на середину 2025 года. Автомобиль позиционируется как конкурент популярного Suzuki Jimny Nomade (5-дверная версия «Джимни»), но ему предстоит оказаться заметно крупнее своего визави.

Длина LandCruiser FJ может составить 4,5-метра (+60 см к пятидверному Jimny), а ширина и высота по 1,8-метра соответственно. Расстояние между осями машины будет равно 2,7-метрам, что окажется сопоставимо с компактным городским кроссовером Toyota Corolla Cross.

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Официальный тизер нового внедорожника Toyota LandCruiser FJ

Внешне новинке «Тойоты» предстоит получить ретро-дизайн, который будет сочетать в себе элементы концепта Compact Cruiser EV и серийного Land Cruiser 250 (Prado). 

В перечень двигателей автомобиля могут войти 2-литровые бензиновые «атмосферники», 1,5- и 2,5-литровые гибриды, а также 2,7-литровый дизель.

Полный привод будет положен LandCruiser FJ уже с базовой комплектации благодаря рамной платформе IMV-0, лежащей в основе бюджетного азиатского пикапа Hilux Champ. 

Что касается порядка цен, то японская пресса ожидает от «мини-Ленд Крузера» стоимости от 3,9 до 4,6 миллиона иен или 2,3 – 2,7 миллиона рублей при пересчете на российскую валюту по сегодняшнему курсу. 

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Фото:Bestcarweb.jp, Toyota

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