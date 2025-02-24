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Самым надежным бэушным автомобилем оказалась не Toyota Corolla и даже не Camry

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Долговечность и безотказность считаются для многих основными факторами, которые рассматриваются при поиске того или иного автомобиля на вторичном рынке. Верный выбор практически гарантирует экономию средств в будущем и душевное спокойствие во время дальних поездок. 

Но какой автомобиль можно назвать самым надежным среди бэушек? Как правило, в таких рейтингах неизменно лидируют машины Toyota, вроде Corolla или Camry. И в 2025-м году кардинальных изменений в этом не произошло, но наиболее крепким подержанным автомобилем был назван другой седан «Тойоты» – Avalon.

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Toyota Avalon

Согласно 36-му ежегодному исследованию надежности транспортных средств, проведенному авторитетным журналом J.D.Power, Toyota Avalon названа самым безотказным бэушным автомобилем.

Согласно подсчетам аналитиков, на долю этой 4-дверки приходится всего 162 проблемы на каждые 100 выпущенных машин, что является лучшим показателем на всем вторичном рынке США. 

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Победитель в номинации самый надежный подержанный автомобиль 2025 года. Инфографика: J.D.Power

Avalon по сути представляет собой Toyota Camry (обе модели построены на платформе TNGA GA-K), но превосходит этот знаменитый своей прочностью седан благодаря увеличенным размерам и большей премиальности.

2019 Toyota Avalon Limited Hybrid interior 12 C6DA0D08E76559B81CF92978E5DE294C14521D26

Автомобиль долгое время продавался в Штатах, но не так давно был снят с конвейера, поэтому сегодня такие машины можно найти только на китайском рынке, откуда они добираются до России по схемам «серого» импорта. 

Это четырехдверки, укомплектованные как 2-, так и 2,5-литровыми моторами, ассистирует которым 8-скоростной «автомат» или вариатор Direct Shift. Цены на такие автомобили у «серовозов» стартуют от 4 миллионов рублей. 

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Фото:Toyota
ИСТОЧНИК:J.D.Power

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