Самым надежным бэушным автомобилем оказалась не Toyota Corolla и даже не Camry

Долговечность и безотказность считаются для многих основными факторами, которые рассматриваются при поиске того или иного автомобиля на вторичном рынке. Верный выбор практически гарантирует экономию средств в будущем и душевное спокойствие во время дальних поездок.
Но какой автомобиль можно назвать самым надежным среди бэушек? Как правило, в таких рейтингах неизменно лидируют машины Toyota, вроде Corolla или Camry. И в 2025-м году кардинальных изменений в этом не произошло, но наиболее крепким подержанным автомобилем был назван другой седан «Тойоты» – Avalon.
Согласно 36-му ежегодному исследованию надежности транспортных средств, проведенному авторитетным журналом J.D.Power, Toyota Avalon названа самым безотказным бэушным автомобилем.
Согласно подсчетам аналитиков, на долю этой 4-дверки приходится всего 162 проблемы на каждые 100 выпущенных машин, что является лучшим показателем на всем вторичном рынке США.
Avalon по сути представляет собой Toyota Camry (обе модели построены на платформе TNGA GA-K), но превосходит этот знаменитый своей прочностью седан благодаря увеличенным размерам и большей премиальности.
Автомобиль долгое время продавался в Штатах, но не так давно был снят с конвейера, поэтому сегодня такие машины можно найти только на китайском рынке, откуда они добираются до России по схемам «серого» импорта.
Это четырехдверки, укомплектованные как 2-, так и 2,5-литровыми моторами, ассистирует которым 8-скоростной «автомат» или вариатор Direct Shift. Цены на такие автомобили у «серовозов» стартуют от 4 миллионов рублей.