Самым надежным бэушным автомобилем оказалась не Toyota Corolla и даже не Camry

Долговечность и безотказность считаются для многих основными факторами, которые рассматриваются при поиске того или иного автомобиля на вторичном рынке. Верный выбор практически гарантирует экономию средств в будущем и душевное спокойствие во время дальних поездок.

Но какой автомобиль можно назвать самым надежным среди бэушек? Как правило, в таких рейтингах неизменно лидируют машины Toyota, вроде Corolla или Camry. И в 2025-м году кардинальных изменений в этом не произошло, но наиболее крепким подержанным автомобилем был назван другой седан «Тойоты» – Avalon.

Toyota Avalon

Согласно 36-му ежегодному исследованию надежности транспортных средств, проведенному авторитетным журналом J.D.Power, Toyota Avalon названа самым безотказным бэушным автомобилем.

Согласно подсчетам аналитиков, на долю этой 4-дверки приходится всего 162 проблемы на каждые 100 выпущенных машин, что является лучшим показателем на всем вторичном рынке США.

Победитель в номинации самый надежный подержанный автомобиль 2025 года. Инфографика: J.D.Power

Avalon по сути представляет собой Toyota Camry (обе модели построены на платформе TNGA GA-K), но превосходит этот знаменитый своей прочностью седан благодаря увеличенным размерам и большей премиальности.

Автомобиль долгое время продавался в Штатах, но не так давно был снят с конвейера, поэтому сегодня такие машины можно найти только на китайском рынке, откуда они добираются до России по схемам «серого» импорта.

Это четырехдверки, укомплектованные как 2-, так и 2,5-литровыми моторами, ассистирует которым 8-скоростной «автомат» или вариатор Direct Shift. Цены на такие автомобили у «серовозов» стартуют от 4 миллионов рублей.