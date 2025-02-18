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Исследование: новые технологии делают автомобили менее надежными

Текст: Алексей Шмидт
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Современные автомобили имеют гораздо больше технических проблем, чем их предшественники. И виной этому могут быть новые технологии. Такие выводы можно сделать, ознакомившись с результатами исследования издания «J.D.Power» под названием VDS 2025. 

В своей работе журналисты из США измерили количество проблем, которые возникают с транспортными средствами на протяжении трех лет владения.

Каждому из производителей присваивали индекс, отражающий количество неисправностей на каждые 100 собранных машин (PP100). Чем ниже оказывалась цифра, тем выше располагалась компания в общем рейтинге надежности.

В этом году победа вновь досталась Lexus с результатом в 140 проблем на 100 автомобилей. На втором месте неожиданно оказался Buick (143 PP100), а худшим брендом по надежности стал Volkswagen (285 PP100). Что касается модельного ТОП-а, то там первенствовал Toyota Avalon.

самые надежные автомобили 2025
Результаты исследования надежности VDS 2025. Инфографика J.D.Power

Но еще интереснее оказались другие данные, собранные аналитиками в рамках этого же исследования. Выяснилось, что количество зарегистрированных проблем с автомобилями продолжает увеличиваться.

Только за год их прирост составил около 6% или 12 неисправностей на каждые 100 произведенных авто. Средний показатель по отрасли оказался равен 202 PP100, что является рекордом с 2009 года. 

Эксперты связывают падение надежности современных автомобилей с активным внедрением в них новых технологий, многие из которых до сих пор остаются «сырыми». Согласно статистике, половина из 10 основных проблем, которые связаны с машинами, касается работы их информационно-развлекательных систем. 

На первом месте идут сбои в подключении смартфона к «мультимедийке» по Apple CarPlay или Android Auto (8,4 проблемы на каждые 100 машин), далее располагаются дефекты в работе системы Bluetooth (4,6 проблемы на 100 автомобилей), а третье место в этом дефектном ТОП-е занимают поломки Wi-Fi (2,4 неисправности на 100 выпущенных авто).

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ИСТОЧНИК:J.D.Power

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