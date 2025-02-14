Машины Lexus снова признали самыми качественными. Автомобили Volkswagen худшие из всех

Крупное международное аналитическое издание «J.D.Power» ежегодно публикует рейтинги качества среди компаний в автомобильной отрасли. Исследование носит название Vehicle Dependability Study (VDS) и построено на выявлении брендов, выпускающих самую качественную продукцию.

Итоговый ТОП строится на основе количества жалоб на каждые 100 выпущенных машин от их владельцев. Чем меньше оказывается это значение, тем выше располагается тот или иной автопроизводитель в рейтинге.

В 2025 году, как и годом ранее, самыми качественными автомобилями вновь стали машины Lexus. Согласно подсчетам аналитиков, на долю продукции этой японской марки приходится всего 140 жалоб на каждые 100 сошедших с конвейера авто.

Рейтинг качества автомобилей 2025 года. Инфографика J.D.Power

Что касается остальных представителей ТОП-а надежности, то здесь в сравнении с 2024-м годом произошли серьезные изменения.

Вторая строчка теперь принадлежит не Toyota, а Buick со 143 проблемами на 100 машин. Далее идет Mazda со 161 неисправностью на каждую сотню автомобилей, а Toyota располагается за пределами первой тройки с результатом в 162/100.

Следом в рейтинге самых качественных автомобильных брендов выстроились: Cadillac (169/100), Chevrolet (169/100), GMC (181/100), Porsche (186/100), BMW (189/100), Mini (190/100), Kia (196/100) и Honda (201/100).

Что касается главного аутсайдера рейтинга 2025 года, то здесь результат оказался совершенно неожиданным.

Наибольшее количество жалоб на каждые 100 произведенных машин собрал на cебя Volkswagen (285 проблем на 100 автомобилей), что стало худшим показателем среди всех автопроизводителей, по которым велась статистика.