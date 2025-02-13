Недорогой Toyota Land Cruiser с ценой до 3 млн рублей почти готов: первые качественные изображения и подробности

Сообщения из Японии указывают на то, что долгожданный мини-внедорожник LandCruiser FJ готовится к своему запуску. Автомобиль, которому предстоит оказаться самым недорогим и компактным предложением во всем семействе «Ленд Крузеров», вышел на финальную стадию разработки.

По данным портала «BestCarWeb» премьера этой модели состоится уже совсем скоро – в марте 2025 года.

Машина будет использовать лестничную раму, бензиновый 4-цилиндровый мотор и полноценную систему полного привода, которая сейчас применяется в старшей модели Land Cruiser 250/Prado.

Спекулятивный рендер нового Toyota LandCruiser FJ (BestCarWeb)

Изначально ожидалось, что мини-версия Land Cruiser дебютирует в 2024 году, но проблемы с сертификацией модели привели к тому, что презентация машины была отложена. Причем что именно было не так до сих пор неизвестно.

Инсайдеры сообщают, что автомобиль будет использовать те же основы, что и недорогой азиатский пикап Toyota Hilux Champ, получив под капот его 2,7-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор 2TR мощностью 163 лошадиные силы и 245 Нм. Дизельного мотора у нового LandCruiser FJ не будет, зато можно ждать появления у модели центрального самоблокирующегося дифференциала Torsen.

Честная система 4WD обеспечит машине надлежащий полный привод, а за счет коротких размеров машина сможет демонстрировать отличные способности на бездорожье.

Спекулятивный рендер нового Toyota LandCruiser FJ (BestCarWeb)

О списке трансмиссий пока ничего неизвестно, но, скорее всего, в их числе войдет как механика, так и 6-диапазонный «автомат».

С точки зрения габаритов внедорожная новинка «Тойоты» расположится между кроссоверами Corolla Cross и RAV4, но будет выше обоих. Длина автомобиля должна составить 4,5-метра, ширина оказаться равна 1,8-метрам, а высота – 1,6-метрам при колесной базе в 2,7-метра.

Что касается потенциального прайс-листа машины, то в Японии ждут от Land Cruiser FJ цену до 5 миллионов иен. Если эти слухи подтвердятся, то внедорожник будет стоить при пересчете на российскую валюту около 3 миллионов рублей.