Редкий оригинальный Tesla Roadster в аварийном состоянии хотят продать за 3,8 миллиона рублей

Оригинальный Tesla Roadster появился в 2008 году и пробыл на конвейере американского автопроизводителя всего четыре года – вплоть до 2012-го.

За этот период было выпущено только 2 тысячи 600 таких машин, поэтому сегодня каждый их экземпляр стоит внушительных денежных сумм. Причем это происходит даже с теми автомобилями, которые неисправны и находятся не на ходу.

На днях на популярном маркетплейсе в США появился в продаже Tesla Roadster 2011 года выпуска, стоимость которого, учитывая его внешний вид, выглядит поразительной.

Tesla Roadster 1 поколения

За автомобиль, находящийся в аварийном состоянии, продавец собирается получить 40 тысяч долларов или 3 миллиона 800 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту.

Что еще интереснее, в объявлении указано, что машину не продают за наличные, а предпочитают ее обмен на более старый спортивный автомобиль, причем отдельно отмечено: «чем он будет безумнее, тем лучше».

Tesla Roadster 2011 года выпуска, выставленный на продажу в США за 3,8 млн.рублей

На фотографиях сомнительного качества видно, что машина пребывает в ужасном состоянии. На ней отсутствует капот и фары, а на кузове видны мелкие повреждения.

По словам продавца, изначально в этой Tesla планировалось поменять двигатель, превратив машину в спорткар, но на реализацию проекта не хватило средств.

По иронии судьбы, это предложение может оказаться одним из лучших способов приобрести один из оригинальных Tesla Roadster.

Такие машины очень редко появляются в продаже, а их общая коллекционная привлекательность способна достигать суммы в 220 тысяч 420 долларов или 20,7 миллиона рублей (самый дорогой Roadster 1 поколения, выставленный сегодня на продажу в Штатах).