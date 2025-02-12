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Xiaomi обошла BMW, Audi и VW по надежности среди гибридов и электромобилей

Текст: Ростислав Архипов
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Китайская корпорация Xiaomi, совсем недавно расширившая свой бизнес до автомобильной промышленности, показала себя неожиданно хорошо в свежем исследовании одного крупного издания из «Поднебесной». 

Журнал «Jayland Road» опубликовал список автомобильных брендов с самым низким индексом риска качества продукции, который измеряет количество и серьезность проблем с автомобилем. В шорт-листе учитывались исключительно модели, работающие на новых источниках энергии (гибриды и электромобили).

Чем меньше оказывались итоговые значения, тем более высоким считалось качество машин той или иной компании.

Итоговый список удивил тем, что Xiaomi несмотря на свою молодость, как автомобильный производитель, занял в этом рейтинге почетное место, уступив только Mercedes-Benz.

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Инфографика Jayland Road (индекс риска качества гибридов и электромобилей)

Продукции штутгартского автогиганта был присвоен индекс риска качества в 33 пункта. Этот результат оказался намного лучше всех его преследователей. 

Серебро в ТОП-е надежности завоевала Xiaomi с результатом в 79 баллов, а тройку замкнул BMW с 80 баллами. 

В пятерке лучших оказался хорошо известный на российском рынке китайский бренд Tank (индекс риска качества в случае с ним составил 122 пункта). 

Audi стала в общем рейтинге только десятой (147 баллов), а VW и вовсе расположился на 20-м месте с индексом риска качества своей продукции в 199 пункта. 

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