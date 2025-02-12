Раскрыт популярный автомобиль, который в реальных условиях расходует на 35% больше топлива, чем обещает его производитель

Когда речь заходит о расходе топлива, многие предпочитают ориентироваться на паспортные данные машины, которые публикует ее производитель. Но далеко не всегда такие сведения являются верными.

Доказательством этого выступил очередной тест австралийской автомобильной ассоциации (AAA), которая недавно испытала популярные машины в реальных условиях. Среди них оказалось авто, которое тратит на преодоление 100 км пути на 35 процентов больше топлива, чем указано в его паспортных характеристиках.

Mazda2

Наибольшая разница в реальном и паспортном расходе топлива среди машин, прошедших испытания, оказалась за легким хэтчбеком Mazda2. Во время теста японская 5-дверка в среднем потребляла 6,8-литра бензина, а не 5-литров на 100 км, как обещает сама «Мазда».

Suzuki Swift Hybrid

Провальный результат в этих испытаниях продемонстрировал также новый гибридный Suzuki Swift, расход горючего которого составил 5,2-литра на 100 км против 4-литров на 100 км, заявленных автопроизводителем (разница достигла 31%).

Mazda CX-5

Третье место в анти-рейтинге заняла еще одна Mazda – на этот раз кроссовер CX-5, 2,5-литровый атмосферный мотор которой был на 22% более прожорливым в реальном мире, нежели в паспортных сведениях (9-л/100 против 7,4-л/100 км).

Далее расположился седан MG с топливной экономичностью, которая в реальности на 21% отстала от заявленных его создателем показателей (8-л/100 км против 6,6-л/100 км).

Что касается остальных участников теста, то в них расхождение реального потребления топлива и паспортного составило примерно 10%. Такими моделями оказались: Hyundai i30, Kia Cerato, Toyota C-HR (гибрид) и Kia Picanto.