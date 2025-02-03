Владельца новомодного пикапа Rivian R1T шокировала стоимость ремонта заднего фонаря

Изначально считалось, что электромобили окажутся дешевле своих аналогов с ДВС с точки зрения ремонта, но все оказалось совершенно иначе. Согласно исследованиям, проведенным в последние годы, ремонт электрокара в случае даже мелких повреждений обходится владельцам таких машин примерно на 20 процентов дороже, чем сторонникам машин с классическими бензиновыми или дизельными моторами.

На днях в интернете появился еще один пример того, что ремонт электромобилей может стоить космических денег.

Rivian R1T

На форуме «Reddit» владелец электрического пикапа Rivian R1T поделился своим печальным опытом, который вылился для него в огромный счет за ремонт машины. По словам мужчины, сдавая назад он не заметил бетонный столбик в гараже и уперся в него задним фонарем, корпус которого тут же треснул. Кроме него незначительные сколы получила крышка багажника и бампер.

Первоначально страховая оценила устранение повреждений автомобиля в сумму 1400 долларов (примерно 140 тысяч рублей), но в реальности все оказалось гораздо хуже.

Повреждения пикапа Rivian R1T, за устранение которых нужно заплатить 7490 долларов

В своем посте владелец пикапа R1T возмутился тем, сколько за устранение повреждений с него запросил авторизованный сервисный центр Rivian.

Оказалось, что ему выставили счет в 7 тысяч 490 долларов или почти 750 тысяч рублей по действующему курсу. Для сравнения, за эти деньги даже в США сегодня можно купить неплохой подержанный автомобиль.

Это уже не первый случай, когда ремонт электрокара Rivian обходится его владельцу космических денег. В прошлом году мы рассказывали о ситуации, когда устранение вмятины на заднем крыле и замена фонаря вылилась для обладателя новомодного пикапа R1T в 21 тысячу 149 долларов (2,1 млн. рублей).