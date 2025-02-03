Владельца новомодного пикапа Rivian R1T шокировала стоимость ремонта заднего фонаря

Изначально считалось, что электромобили окажутся дешевле своих аналогов с ДВС с точки зрения ремонта, но все оказалось совершенно иначе. Согласно исследованиям, проведенным в последние годы, ремонт электрокара в случае даже мелких повреждений обходится владельцам таких машин примерно на 20 процентов дороже, чем сторонникам машин с классическими бензиновыми или дизельными моторами.
На днях в интернете появился еще один пример того, что ремонт электромобилей может стоить космических денег.
На форуме «Reddit» владелец электрического пикапа Rivian R1T поделился своим печальным опытом, который вылился для него в огромный счет за ремонт машины. По словам мужчины, сдавая назад он не заметил бетонный столбик в гараже и уперся в него задним фонарем, корпус которого тут же треснул. Кроме него незначительные сколы получила крышка багажника и бампер.
Первоначально страховая оценила устранение повреждений автомобиля в сумму 1400 долларов (примерно 140 тысяч рублей), но в реальности все оказалось гораздо хуже.
В своем посте владелец пикапа R1T возмутился тем, сколько за устранение повреждений с него запросил авторизованный сервисный центр Rivian.
Оказалось, что ему выставили счет в 7 тысяч 490 долларов или почти 750 тысяч рублей по действующему курсу. Для сравнения, за эти деньги даже в США сегодня можно купить неплохой подержанный автомобиль.
Это уже не первый случай, когда ремонт электрокара Rivian обходится его владельцу космических денег. В прошлом году мы рассказывали о ситуации, когда устранение вмятины на заднем крыле и замена фонаря вылилась для обладателя новомодного пикапа R1T в 21 тысячу 149 долларов (2,1 млн. рублей).