Японцы назвали лучшие местные компакт-кроссоверы: раскрыт список из 5 идеальных автомобилей

Автомобили сегмента компактных кроссоверов захватили основную часть мирового авторынка, разгромив по спросу классические седаны, хэтчбеки и универсалы. Япония традиционно является Меккой одних из самых надежных компакт-SUV. Но какие модели можно считать самыми лучшими?

Авторитетный японский журнал «BestCarWeb» составил список из пяти идеальных компактных местных «паркетников».

Subaru Crosstrek

На первой строчке в рейтинге оказался Subaru Crosstrek. Машину похвалили за ее мощные гибриды рабочим объемом 2- и 2,5-литра, которых автомобилю хватает даже при полной загрузке. В число плюсов модели также отнесли ездовой комфорт и способность легко передвигаться по неровным и заснеженным дорогам.

Suzuki Fronx

Серебро жюри отдало новому субкомпакту Suzuki Fronx. В числе достоинств машины была названа доступная цена, богатое оснащение и отличная управляемость.

Honda Vezel

Бронза досталась модели Honda Vezel, понравившаяся японским экспертам своим просторным и уютным салоном, в котором ощущаешь себя на класс выше, и высоким уровнем дальнобойности без дозаправок.

Toyota Yaris Cross и Lexus LBX

Замкнули ТОП-5 лучших компактных SUV по версии журналистов из «Страны восходящего солнца» модели Toyota Yaris Cross и Lexus LBX.

Первый понравился экспертам своим дизайном и спортивными манерами езды, а второй удобным и комфортным салоном и быстрым откликом 1,5-литрового двигателя.

Весь список лучших выглядит следующим образом (в скобочках – цена машины в Японии):

1 место: Subaru Crosstrek (от 3 миллионов 14 тысяч иен или 1,9 миллиона рублей);

2 место: Suzuki Fronx (от 2 миллионов 541 тысяч иен или 1,6 миллиона рублей);

3 место: Honda Vezel (от 2 миллионов 888 тысяч 600 иен или 1,8 миллиона рублей);

4 место: Toyota Yaris Cross (от 1 миллиона 907 тысяч иен или 1,2 миллиона рублей);

5 место: Lexus LBX (от 4 миллионов 200 тысяч иен или 2,7 миллиона рублей).