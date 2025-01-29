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Три дешевые машины из 90-х, которые скоро взлетят в цене

Текст: Алексей Шмидт
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Считается, что с возрастом машины только дешевеют. Однако в случае с некоторыми автомобилями в какой-то момент происходит парадоксальная ситуация – чем старее они, тем становятся дороже. 

Эксперт британской специализированной компании «Hagerty» назвал три недорогие машины из 90-х, которые в будущем будут стоить только дороже. В ТОП вошли две японских модели и одна из «Туманного Альбиона».

 Toyota RAV4 

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Toyota RAV4 1 поколения

Безоговорочным лидером этого рейтинга оказался кроссовер Toyota RAV4 первого поколения, представленный в 1994 году. Ранние экземпляры этой модели предлагались как с тремя, так и пятью дверьми, а также в множестве интересных вариантов окраса.

По мнению экспертов, по мере того, как таких машин становится на дорогах все меньше, их стоимость будет только расти. 

Mitsubishi Space Runner

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Mitsubishi Space Runner

Второй отличный вариант для вложения денег подойдет для семейных людей. Многоцелевой автомобиль Mitsubishi Space Runner выпускался в период с 1991 по 1997 год и оставил у его владельцев о себе только отличные воспоминания. 

А еще он очень вместителен. Построенный на укороченной базе Mitsubishi Chariot, автомобиль обладал бесконечным набором мест для хранения, а также был смесью утилитарника, минивэна и внедорожника.

Впереди эту становящуюся все более редкой модель ждет безальтернативный взлет цен на вторичном рынке.

Land Rover Freelander

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Не обошли стороной британские эксперты в этом ТОП-е местный автомобиль – внедорожник Freelander от Land Rover.

Несмотря на отсутствие раздаточной коробки или лестничного шасси, машина могла похвастать обилием «умной» электроники, которая позволяла проезжать на бездорожье гораздо дальше, чем Toyota RAV4 или Honda CR-V.

Автомобилю прогнозируют в ближайшие годы резкое увеличение стоимости на «вторичке». 

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Фото:Соцсети

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