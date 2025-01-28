Какие автомобили лучше всего подходят высоким людям: от Kia до Ford

Высокий рост часто становится проблемой для водителя, особенно когда ему хочется найти в автомобиле максимально удобную посадку.
Считается, что таким людям стоит выбирать исключительно большие машины. Но, как выяснилось накануне, идеальными авто для рослых людей далеко не всегда являются крупные модели.
Австралийский портал «CarsGuide» составил список из самых удобных автомобилей для высоких водителей. В своей подборке журналисты с «Зеленого континента» ориентировались на одну габаритную величину – расстояние от подушки сиденья первого ряда до потолка машины.
Kia EV9
Победителем в этом показателе оказался электрический кроссовер Kia EV9. Машина обладает большим запасом по высоте даже для самых рослых водителей (расстояние от сиденья до потолка в случае с ней составляет 1051 мм).
Skoda Superb
Второе место в ТОП-е неожиданно заняли не кроссовер, внедорожник или пикап, а легковушки Skoda – седан и универсал Superb.
Чешские модели способны удивить колоссальным пространством над головой водителя благодаря 1049 мм от подушки его кресла до линии крыши.
Subaru Forester
Третья строчка досталась японскому кроссоверу Subaru Forester с показателем в 1046 мм. Это больше, чем у внедорожника Toyota Land Cruiser (1016 мм от сиденья до потолка).
Hyundai Santa Fe
Четвертым в рейтинге лучших машин для рослых водителей «финишировал» Hyundai Santa Fe нового поколения.
Причем в случае с ним в машине удобно находиться не только водителю, но и пассажирам. Для первого ряда предусмотрена высота в 1043 мм, а для второго целых 1031 мм.
Ford Ranger
Замкнул пятерку пикап Ford Ranger. Согласно паспортным характеристикам, от подушки водительского кресла до обивки потолка в этом утилитарнике предусмотрено расстояние в 1041 мм.