Какие автомобили лучше всего подходят высоким людям: от Kia до Ford

Высокий рост часто становится проблемой для водителя, особенно когда ему хочется найти в автомобиле максимально удобную посадку.

Считается, что таким людям стоит выбирать исключительно большие машины. Но, как выяснилось накануне, идеальными авто для рослых людей далеко не всегда являются крупные модели.

Австралийский портал «CarsGuide» составил список из самых удобных автомобилей для высоких водителей. В своей подборке журналисты с «Зеленого континента» ориентировались на одну габаритную величину – расстояние от подушки сиденья первого ряда до потолка машины.

Kia EV9

Kia EV9

Победителем в этом показателе оказался электрический кроссовер Kia EV9. Машина обладает большим запасом по высоте даже для самых рослых водителей (расстояние от сиденья до потолка в случае с ней составляет 1051 мм).

Skoda Superb

Skoda Superb

Второе место в ТОП-е неожиданно заняли не кроссовер, внедорожник или пикап, а легковушки Skoda – седан и универсал Superb.

Чешские модели способны удивить колоссальным пространством над головой водителя благодаря 1049 мм от подушки его кресла до линии крыши.

Subaru Forester

Subaru Forester

Третья строчка досталась японскому кроссоверу Subaru Forester с показателем в 1046 мм. Это больше, чем у внедорожника Toyota Land Cruiser (1016 мм от сиденья до потолка).

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe

Четвертым в рейтинге лучших машин для рослых водителей «финишировал» Hyundai Santa Fe нового поколения.

Причем в случае с ним в машине удобно находиться не только водителю, но и пассажирам. Для первого ряда предусмотрена высота в 1043 мм, а для второго целых 1031 мм.

Ford Ranger

Ford Ranger

Замкнул пятерку пикап Ford Ranger. Согласно паспортным характеристикам, от подушки водительского кресла до обивки потолка в этом утилитарнике предусмотрено расстояние в 1041 мм.