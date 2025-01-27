За новым автомобилем от Илона Маска в Китае выстроились очереди: машина пользуется ажиотажным спросом

Обновленная Tesla Model Y (Weibo)

Китайские автосалоны наполняются обновленными кроссоверами Tesla Model Y. И, если верить местным СМИ, эти машины приняли в «Поднебесной» гораздо лучше, чем рестайлинговую Model 3.

По информации портала «Yicai», за пять дней с открытия предварительных продаж обновленный «паркетник» Model Y компании Илона Маска собрал в КНР свыше 70 тысяч заказов.

Обновленная Tesla Model Y (Weibo)

Tesla запустила эту реформенную модель в Китае 10 января. Машина предлагается в двух вариантах, поставки которых клиентам начнутся только в марте.

Первая представляет собой заднеприводный электромобиль со стартовой ценой в 263 тысячи 500 юаней (3,5 миллиона рублей), а вторая – полноприводную машину с увеличенным запасом хода и начальным прайсом в 303 тысячи 500 юаней (4,1 миллиона рублей).

Обновленная Tesla Model Y (Weibo)

Наиболее заметным изменением в обновленной Tesla Model Y является дизайн этой модели, который черпал вдохновение в экстерьере пикапа Cybertruck и роботакси Cybercab.

Батарея и силовой агрегат новинки также были модернизированы, но мощностные характеристики автомобиля до сих пор не раскрыты, но известно, что с места до скорости в 96 километров машина разгоняется всего за 4,1-секунды.