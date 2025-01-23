ДомойАвтоновости сегодняКак китайские автомобильные компании бессовестно воровали дизайн: семь ярких примеров

Как китайские автомобильные компании бессовестно воровали дизайн: семь ярких примеров

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
23 1

За последнее десятилетие для китайских автопроизводителей многое изменилось. Теперь, когда все они нацелены в большинстве своем на мировые рынки сбыта, а не на собственный, у компаний нет возможности открыто копировать наработки западных брендов и приходится опираться на собственные. Но еще совсем недавно все было иначе. 

Мы предлагаем вспомнить, как китайские автопроизводители не стеснялись пользоваться трудом конкурентов, выдавая его за свой. 

Huansu C60 Hyosow

1 2

Машина, которая была создана для того, чтобы стать альтернативой Lamborghini Urus за небольшие деньги. Практически идентичный дизайн фар, бамперов и фонарей сделали ее неотличимой от кроссовера из Сант-Агата-Болоньезе.

Правда двигатель подкачал, оказавшись гораздо менее мощным, чем в случае с оригиналом (менее 200 лошадиных сил).

Landwind X7

2 1 1

Пример того, когда китайские дизайнеры являются фанатами моделей Land Rover. В случае с этим автомобилем, донором стал Range Rover Evoque. Причем компания за это быстро поплатилась, проиграв британскому автопроизводителю в суде.

Yogomo 330

1971 1

Одной небольшой форме в «Поднебесной» не давала покоя популярность хэтчбека Kia Picanto и она решила сделать точно такой же. Но только внешне.

В отличие от корейского оригинала машина оказалась электромобилем, да еще и малой мощности. Вишенкой на торте стал ее запас хода, не достигающий даже 250 км на одном заряде.

Lifan 320

Копия auto main 1 1

Автомобиль, который иногда можно было встретить даже на российских дорогах. В зеркалах заднего вида казалось, что это Mini.

Такой эффект давали его круглые фары, капот и оформление верхней части кузова. Но если приглядеться, то сразу становилось понятно, что это продукт китайского плагиата. 

Shuanghuan SCEO

754788618053714 1

Мало кто знает, но в Китае был собственный BMW X5. Правда далеко не такой красивый, как оригинальный. «Икс пятый» неплохо копировал образ премиального немца, но спереди больше походил на Opel.

Jiangling T7

Jiangling T70 01 1

Практически Volkswagen Amarok, но только китайский. И лишь внешне. А с точки зрения техники этой машине до популярного утилитарника компании из Вольфсбурга было как до Луны. 

Weikerui V7

Article 159173 860 575 1

Китайская компания Dezhou Weikerui Electric Vehicle Industries в 2017 году удивила всех своей беззастенчивой копией немецкого Volkswagen UP!, но технически скорее e-UP!, так как машина была электрической. Причем далеко не самой удачной.

Автомобиль был способен разгоняться максимум до 50 километров в час и использовал максимально дешевые детали отделки как внутри, так и снаружи. 

Наш ТГ-канал и Google News

Читайте также:

Последние новости:

Рамный вездеход Suzuki наделили устрашающим лицом и улучшенными...

Кроссовер Hyundai дешевле Creta меняет поколение. Фото

Недорогой космовэн Hyundai, сделанный из «Креты», готов к...

Новый кросс-купе Renault на замену Arkana: как он...

В Нидерландах продают Lada 1200 с российским триколором...

Toyota RAV4 в новом поколении переделают внешне почти...

В Японии восторгаются кроссовером Suzuki Grand Vitara и...

Nissan может отправить в урну проект нового компактного...

Сколько прослужит Honda CR-V до первого капремонта: раскрыты...

Умельцы создали копию культового «Эктомобиля» из «Охотников за...

Самый популярный автомобиль на планете вернулся в Россию...

В Китае построили роскошный внедорожник, который плавает как...

Во Франции определили главные автоновинки 2025 года

Renault хочет выпустить новый элегантный электрический кроссовер в...

На продажу выставили Mazda6 в стиле популярного мультфильма...

Как новый футуристичный минивэн Kia будет выглядеть в...

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+