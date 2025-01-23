Как китайские автомобильные компании бессовестно воровали дизайн: семь ярких примеров

За последнее десятилетие для китайских автопроизводителей многое изменилось. Теперь, когда все они нацелены в большинстве своем на мировые рынки сбыта, а не на собственный, у компаний нет возможности открыто копировать наработки западных брендов и приходится опираться на собственные. Но еще совсем недавно все было иначе.

Мы предлагаем вспомнить, как китайские автопроизводители не стеснялись пользоваться трудом конкурентов, выдавая его за свой.

Huansu C60 Hyosow

Машина, которая была создана для того, чтобы стать альтернативой Lamborghini Urus за небольшие деньги. Практически идентичный дизайн фар, бамперов и фонарей сделали ее неотличимой от кроссовера из Сант-Агата-Болоньезе.

Правда двигатель подкачал, оказавшись гораздо менее мощным, чем в случае с оригиналом (менее 200 лошадиных сил).

Landwind X7

Пример того, когда китайские дизайнеры являются фанатами моделей Land Rover. В случае с этим автомобилем, донором стал Range Rover Evoque. Причем компания за это быстро поплатилась, проиграв британскому автопроизводителю в суде.

Yogomo 330

Одной небольшой форме в «Поднебесной» не давала покоя популярность хэтчбека Kia Picanto и она решила сделать точно такой же. Но только внешне.

В отличие от корейского оригинала машина оказалась электромобилем, да еще и малой мощности. Вишенкой на торте стал ее запас хода, не достигающий даже 250 км на одном заряде.

Lifan 320

Автомобиль, который иногда можно было встретить даже на российских дорогах. В зеркалах заднего вида казалось, что это Mini.

Такой эффект давали его круглые фары, капот и оформление верхней части кузова. Но если приглядеться, то сразу становилось понятно, что это продукт китайского плагиата.

Shuanghuan SCEO

Мало кто знает, но в Китае был собственный BMW X5. Правда далеко не такой красивый, как оригинальный. «Икс пятый» неплохо копировал образ премиального немца, но спереди больше походил на Opel.

Jiangling T7

Практически Volkswagen Amarok, но только китайский. И лишь внешне. А с точки зрения техники этой машине до популярного утилитарника компании из Вольфсбурга было как до Луны.

Weikerui V7

Китайская компания Dezhou Weikerui Electric Vehicle Industries в 2017 году удивила всех своей беззастенчивой копией немецкого Volkswagen UP!, но технически скорее e-UP!, так как машина была электрической. Причем далеко не самой удачной.

Автомобиль был способен разгоняться максимум до 50 километров в час и использовал максимально дешевые детали отделки как внутри, так и снаружи.