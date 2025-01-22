Во Франции определили главные автоновинки 2025 года

Французский журнал «L’argus» ежегодно проводит голосование, в котором выбирает главные автомобильные новинки будущего года.

Конкурс носит название L’argus Trophies и включает в список номинантов машины, которые поступят в продажу в новом году (даже если они были представлены раньше).

В 2025-м году победителем этой престижной премии стал кроссовер Dacia Bigster, ставший старшим родственником хорошо известного на российском рынке «паркетника» Duster.

Dacia Bigster

Жюри, участвовавшее в голосовании, назвало «Бигстер» главной автоновинкой нового года, присудив машине 304 зачетных балла.

Renault 4

Совсем немного до этой модели Dacia не хватило электромобилю Renault 4, заработавшему 302 балла, а последнее место в тройке занял Fiat Grande Panda, отставший от своих конкурентов более чем на 30 баллов (271 очко).

Fiat Grande Panda

Что касается остальных представителей ТОП-10 главных автоновинок этого года по версии французской прессы, то они распределились в общем рейтинге следующим образом.

Четвертое место оказалось за моделью Citroen C3 Aircross (250 баллов), пятое – за Skoda Elroq (235 очков), шестое – за Audi Q5 (181 балл) а седьмое – за BMW 2 Series Gran Coupe (172 очка).

Восьмая строчка была отдана электрическому «паркетнику» Suzuki e Vitara, заработавшему 157 баллов. Девятую позицию застолбил за собой еще один электрокар – Smart #5 (156 очков), а десятое – Volkswagen Tayron, набравший в итоговом протоколе 145 баллов.