Автомобильный плагиат: как автопроизводители не могли поделить названия машин

Автомобильный нейминг – сложная задача, и порой бывает, что названия тех или иных машин могут совпасть у совершенно разных автопроизводителей. Когда подобное происходит, чаще всего в игру включаются юридические отделы компаний, которые предъявляют претензии своим конкурентам.

Таких случаев за историю было очень много. Мы собрали самые запоминающиеся из них.

Ford против Ferrari

Ferrari F150th Italia

Это не название голливудского фильма, основанного на реальных событиях соперничества двух автопроизводителей на гоночном треке. В 2011 году Ferrari в честь юбилея назвала свой болид в Формуле-1 F-150, но тут же получила претензию от Ford.

Все дело в том, что в линейке моделей американского автопроизводителя очень давно значится пикап F-150.

До суда дело не дошло. Адвокаты убедили руководство Ferrari переименовать ее гоночный болид в F150th Italia и не лезть в заведомо проигрышное дело.

Peugeot против Porsche

Porsche 901

Первое поколение модели Porsche 911 представили в конце 50-х и назвали 901. Но, как выяснилось впоследствии, французская марка Peugeot опередила немцев и зарегистрировала это название для одной из своих будущих моделей.

На «Порше» подали в суд и заставили компанию сменить название 901-го на 911-й, но за период разбирательств клиенты успели купить около сотни машин штутгартского автопроизводителя с оригинальным именем.

Renault против Fiat

Fiat Panda

Случай, когда для того, чтобы лишиться названия, необязательно использовать идентичное конкуренту.

Второе поколение Fiat Panda не собиралось носить это имя. В Италии хотели назвать машину Gingo, но Renault потребовала изменить его из-за фонетического плагиата, поскольку Gingo оказалось очень похоже на имя ее хэтчбека Twingo.

В итоге итальянцы сдались и не стали бороться за это наименование, оставив «Панду Пандой».

Audi против NIO

Nio ES6

Одно из недавних дел, посвященных автомобильному плагиату, датировано январем 2023 года. Audi подала в суд на китайскую компанию NIO за нарушение авторских прав. Немецкий бренд пожаловался, что индексы автомобилей NIO ES6 и ES8 слишком похожи на названия ее моделей S6 и S8.

Судья вынес решение в пользу Audi, поэтому NIO не смогла продавать два своих электрических кроссовера с прежними именами в Германии.

Fiat против Audi

Audi Q4

Q2 и Q4 – два индекса, которые впервые зарегистрировала за собой компания Fiat Group. Но сегодня эти наименования ассоциируются с кроссоверами Audi.

Все потому, что Fiat решил не усердствовать в суде и заключить с немецким брендом экономическое соглашение, которое позволит ему использовать эти названия для своих автомобилей.

Ford против Krupp

Ford T-5

Мало кто знает, но первый Ford Mustang в Германии долгое время звался T-5. Все потому, что имя «Мустанг» уже было занято. Компанией, которая обладала на него исключительными правами, была местная Krupp, зарегистрировавшая его для своих больших грузовиков.

Немцы попросили за Mustang 10 тысяч евро, но в Ford отказались и предпочли ждать с середины 60-х до 1979 года пока срок действия прав на это имя у Krupp подойдет к концу.

Toyota против Ford

Toyota Tundra

В конце 90-х Toyota готовилась презентовать первое поколение пикапа Tundra, которому предстояло навязать конкуренцию бестселлеру Ford F-150.

Автомобиль хотели назвать T-150, но не получилось. В Ford быстро поняли, чего добиваются японцы и заставили их переименовать ее пикап T-150 в Tundra.