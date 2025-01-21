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Пикапом, который максимально устраивает своих владельцев, оказался автомобиль с несущим кузовом

Текст: Михаил Романченко
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Существует стереотип, что настоящие пикапы должны быть классическими утилитарниками и обладать рамной конструкцией кузова, обеспечивающей отличные характеристики на бездорожье и высокую грузоподъемность. Но современные реалии разбивают это мнение в пух и прах.

Крупнейший мировой аналитический портал «Consumer Reports» провел исследование, в котором выявил пикапы, максимально удовлетворяющие потребности своих владельцев. И победителем в итоговом ТОП-е оказался совсем не рамный утилитарник, а автомобиль, построенный на базе кроссовера.

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Ford Maverick

Пикапом, который устраивает своих владельцев больше остальных, стал Ford Maverick. Эта модель унифицирована с кроссоверами, а значит использует несущий кузов, а не рамное шасси. 

Несмотря на заметное отличие от всех своих утилитарных конкурентов, буксировочная способность Maverick составляет более 2 тонн.

Кроме того, машина обладает вместительным задним рядом, плавным ходом и хорошей шумоизоляцией.

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Интерьер Ford Maverick

Владельцы таких автомобилей хвалят их за комфортную и экономичную езду, которая заметно отличается от того, что демонстрируют крупные рамные пикапы.

Следом за этим Ford в общем рейтинге удовлетворенности владельца расположились гигантский Chevrolet Silverado 3500 HD, GMC Sierra 3500 HD, а замкнул ТОП- электрический Rivian R1T. 

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Фото:Ford
ИСТОЧНИК:Consumer Reports

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