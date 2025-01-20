Какие автомобили покупают в Южной Корее: самые популярные модели

В условиях санкций одним из главных поставщиков автомобилей для российского рынка по параллельному импорту в последние годы стала Южная Корея. Оттуда в течение последних трех лет активно ввозились массовые модели, пользующиеся на российском рынке особым спросом. Но какие машины покупают сами корейцы?

Аналитическое издание «Focus2Move» выложило статистику по продажам новых легковушек в Южной Корее, согласно которой по итогам 2024 года там появился свежий лидер.

Kia Sorento (1 место)

Наиболее продаваемым легковым автомобилем в Корее в совокупном исчислении с начала прошлого года стал кроссовер Kia Sorento. Семейный SUV поднялся в общем ТОП-е сразу на 2 строчки благодаря результату в 94 тысячи 538 реализованных машин (прирост составил более 10 процентов).

Kia Carnival (2 место)

Второе место обеспечил себе кроссвэн Kia Carnival с 82 тысячами 748 продажами и прибавкой в 18,5% к прошлому году.

Hyundai Santa Fe (3 место)

Тройку замкнул Hyundai Santa Fe с 77 тысячами 161 проданными машинами (+50,3%), а четвертое место досталось Kia Sportage (74 тысячи 255 продаж; +6,5 процента).

Далее по убыванию популярности следуют: Hyundai Grandeur, растерявшая за год в итоговом ТОП-е сразу 4 позиции (71,656 продаж), Hyundai Porter (68,637 продаж), хорошо знакомый в России Kia Seltos (61,897 продаж), Hyundai Sonata (57,355 единиц проданных автомобилей).

Последними в десятке оказались Hyundai Avante (в России Elantra) и Hyundai Tucson, обеспечившие себя результатами в 56 тысяч 890 и 55 тысяч 257 реализованных машин за весь 2024 год.