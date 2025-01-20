ДомойАвтоновости сегодняКакие автомобили покупают в Южной Корее: самые популярные модели

Какие автомобили покупают в Южной Корее: самые популярные модели

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
kia syros 2025 3 1 1

В условиях санкций одним из главных поставщиков автомобилей для российского рынка по параллельному импорту в последние годы стала Южная Корея. Оттуда в течение последних трех лет активно ввозились массовые модели, пользующиеся на российском рынке особым спросом. Но какие машины покупают сами корейцы? 

Аналитическое издание «Focus2Move» выложило статистику по продажам новых легковушек в Южной Корее, согласно которой по итогам 2024 года там появился свежий лидер. 

2024 kia sorento facelift large 1
Kia Sorento (1 место)

Наиболее продаваемым легковым автомобилем в Корее в совокупном исчислении с начала прошлого года стал кроссовер Kia Sorento. Семейный SUV поднялся в общем ТОП-е сразу на 2 строчки благодаря результату в 94 тысячи 538 реализованных машин (прирост составил более 10 процентов).

Копия kia carnival facelift revealed 1
Kia Carnival (2 место)

Второе место обеспечил себе кроссвэн Kia Carnival с 82 тысячами 748 продажами и прибавкой в 18,5% к прошлому году. 

Large 56500 2024SantaFe 1 1
Hyundai Santa Fe (3 место)

Тройку замкнул Hyundai Santa Fe с 77 тысячами 161 проданными машинами (+50,3%), а четвертое место досталось Kia Sportage (74 тысячи 255 продаж; +6,5 процента). 

Далее по убыванию популярности следуют: Hyundai Grandeur, растерявшая за год в итоговом ТОП-е сразу 4 позиции (71,656 продаж), Hyundai Porter (68,637 продаж), хорошо знакомый в России Kia Seltos (61,897 продаж), Hyundai Sonata (57,355 единиц проданных автомобилей). 

Последними в десятке оказались Hyundai Avante (в России Elantra) и Hyundai Tucson, обеспечившие себя результатами в 56 тысяч 890 и 55 тысяч 257 реализованных машин за весь 2024 год. 

Наш ТГ-канал и Google News

Фото:Kia
ИСТОЧНИК:Focus2Move

Читайте также:

Последние новости:

Хэтчбеку Sandero дадут версию, которой у него никогда...

В британских лесах обнаружили 22 украденных внедорожника Land...

В Китае готовят роскошный исполинский внедорожник на замену...

Nissan может выпустить новый кроссовер E-Trail

Третье поколение Mazda CX-5 не узнают под капотом

Самый продаваемый SUV в мире готов обрести новый...

Внедорожный универсал Subaru Outback нового поколения унаследует кое-что...

Что с возрожденными Volga не так? Вопросов больше,...

В Россию пообещали завезти новейший кроссовер Nissan Murano

Кованые диски итальянского кроссовера Ferrari Purosangue стоят дороже,...

В Европе продают переделанный VW Up!, на котором...

В Китае создали аналог Land Rover Defender. Он...

Сколько километров прослужит Kia Sportage и не сломается:...

Внедорожную версию кроссовера Subaru Forester засняли в естественной...

У «хот-хэтча» Toyota GR Yaris появился «посаженный» вариант...

Toyota получила астрономический штраф за мошенничество с выбросами...

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+