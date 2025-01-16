Toyota вновь стала самой популярной автомобильной компанией

Японский автопроизводитель Toyota еще не выложил полные результаты продаж компании за 2024 год, но у него уже имеется повод для радости.

По состоянию на ноябрь прошлого года им было реализовано 9 миллионов 857 тысяч 938 единиц новых автомобилей по всему миру (включает результаты продаж марок Toyota, Lexus, Daihatsu и Hino).

На этой неделе концерн Volkswagen отчитался о том, сколько машин было продано за последние 12 месяцев. И его результаты выглядят хуже, чем ноябрьские «Тойоты» (9 миллионов 239 тысяч 500 проданных легковушек; -2,3%), что дает повод японцам вновь отпраздновать победу и стать самой популярной автомобильной компанией в мире.

Toyota Corolla

Даже без учета декабрьских продаж Toyota уже имеет значительное преимущество перед VW Group в 618 тысяч 438 проданных автомобилей, но итоговая разница окажется еще выше.

Таким образом, японская компания становится крупнейшим в мире автопроизводителем уже пятый год подряд.

Следом за Toyota и Volkswagen на пьедестале почета, скорее всего, расположится Hyundai Motor Group, которая вместе с брендами Kia и Genesis за 2024-й год зарегистрировали 7 миллионов 230 тысяч продаж новых автомобилей (-1% к прошлому году).