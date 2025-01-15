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Легендарную Toyota AE86 «Хачироку» превратили в держатель для салфеток

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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Для любого фаната дрифта первое, что приходит в голову, когда звучит слово Toyota, это AE86, получившая прозвище «Хачироку». Невысокая цена (по тем временам), простая механика и заднеприводная платформа сделала машину фаворитом для любителей проходить повороты в заносе, а затем и подарила ей статус иконы.

Сегодня большинство Toyota AE86 превращены в дрифт-кары, но у желающих приобрести этот легендарный автомобиль в оригинальном кузове все еще есть возможность. Причем за мизерные деньги.

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Toyota AE86, переделанный в салфетницу

Японская компания Camshop JP, известная проектами переделки популярных местных машин в предмет домашнего декора, представила новую разработку. Речь идет о пластиковом держателе для салфеток, который стилизован под «Хачироку» в масштабе 1/16.

Для покупателей предлагают сразу два варианта раскраски машины – с белым или черным капотом. Но на этом возможности кастомизации заканчиваются.

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Toyota AE86, переделанный в салфетницу

Чтобы заряжать автомобиль салфетками, необходимо отделить кузов от шасси, а затем вывести одну из них через люк в крыше. 

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Toyota AE86, переделанный в салфетницу

Сколько стоит игрушка, которую захочет себе в дом любой фанат дрифта? Судя по платформе Blue and Yellow Diecast Toys, предзаказ на салфетницу в стиле Toyota AE86 уже стартовал по цене в 8 тысяч иен или 5 тысяч 251 рубль по действующему курсу. 

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Фото:Camshop JP

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