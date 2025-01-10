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Toyota может возродить названия Caldina и Carib в виде универсалов на базе новой Corolla

Текст: Алексей Шмидт
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Одной из важных премьер Toyota, ориентированных на ближайшие годы, является новое поколение ее бестселлера Corolla. Машину уже несколько раз показывали на независимых рендерах, и каждый раз это был исключительно седан. Но если верить слухам из Японии, вместе с 4- и 5-дверкой в «Тойоте» собираются вернуть в строй сразу два старых универсала.

Местный портал «BestCar» уверяет, что получил загадочное письмо от одного из инсайдеров, работающий в стане Toyota. В нем было написано следующее: «Carib=Caldina=Corolla».

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Спекулятивный рендер Toyota Caldina GT-Four

Предполагается, что в сообщении речь идет о модели Caldina GT-Four, которая будет представлять собой «заряженный» универсал по типу Skoda Octavia RS.

Под капотом такого автомобиля может расположиться 1,6-литровый 3-цилиндровый мотор от GR Corolla, выдающий 300 лошадиных сил. Пару ему составит система полного привода с разделением крутящего момента. 

Журналисты ждут, что машина будет иметь более близкую форму к универсалу Corolla, а не к оригиналу, который так нравился своим владельцам. 

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Спекулятивный рендер новой Toyota Carib

Что касается модели Carib, то это будет что-то вроде кросс-универсала по типу Subaru Outback.

Инсайдеры предполагают, что такой автомобиль вместе с платформой новой Corolla будет оборудован новыми уменьшенными бензино-электрическими моторами, соответствующими стандарту Евро-7. Их обещают сделать на 12 процентов более экономичными по сравнению с нынешней линейкой. 

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Спекулятивный рендер новой Toyota Carib

Новая Toyota Corolla будет запущена в 2026 году. Первым свет увидит седан, а затем появятся хэтчбек и два новых варианта универсала. 

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Фото:BestCar

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