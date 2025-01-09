Активный капот Tesla оставляет владельцев ее машин без денег

Автомобили становятся все более безопасными в том числе для пешеходов. И чаще всего это связано с внедрением в них сложных инновационных функций. Один из автопроизводителей, активно использующих такие системы – Tesla.

Американская компания оснащает свои машины так называемым «активным капотом», который в случае столкновения с пешеходом приподнимается на 80 мм и смягчает удар.

Вот только сами владельцы «Тесел», оснащенных этой функцией, совсем не рады ее появлению на своих автомобилях, ведь в случае активации «активного капота», стоимость восстановления деталей системы обходится им в круглую сумму.

Активировавшиеся капоты Tesla Model 3, требующие ремонта. Скриншот из соцсетей

Как пишет австралийский портал «Drive», обладатели автомобилей Tesla Model 3 массово жалуются на то, что на их машинах срабатывает система «активного капота», когда перед ними оказываются птицы или животные, перебегающие дорогу. Даже несмотря на отсутствие сильного удара, поршни выстреливают и поднимают заднюю часть капота.

Владельцы Tesla говорят, что система настолько чувствительна, что ей достаточно лишь касания о переднюю часть машины какого-либо предмета, чтобы она была активирована.

Активировавшиеся капоты Tesla Model 3, требующие ремонта. Скриншот из соцсетей

Что самое неприятное в этой ситуации, последующая замена поршней капота и сломанных защелок обходится минимум в 300 долларов или более 30 тысяч рублей.

Напомним, Tesla не единственная компания, использующая функцию «активного капота». Аналогичные системы используют такие компании как Mercedes-Benz, Volvo, Mazda, Jaguar и другие.