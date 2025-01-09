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Во Франции включили оригинал Lada Largus в число 7-местных автомобилей, способных проехать больше 300 тысяч км

Текст: Алексей Шмидт
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Появившись в 2012 году в России, универсал и фургон Lada Largus стал одним из бестселлеров «АвтоВАЗа». Несмотря на то, что формально автомобиль считался российским, фактически это был клон европейской модели Dacia Logan MCV. 

Накануне авторитетный французский портал «Autoplus» составил список из нескольких 7-местных машин, которые способны проехать свыше 300 тысяч километров.

Что интересно, первое место в этом рейтинге неожиданно занял автомобиль, ставший основой для отечественного Lada Largus.

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Dacia Logan MCV

Авторы ТОП-а назвали Logan MCV самым крепким 7-местным автомобилем, особенно с его 1,6-литровым мотором MPI на 90 лошадиных сил и 105-сильным агрегатом.

В заметке зарубежного издания говорится, что большие по объему двигатели считаются экономичными, как 1,4, но при этом очень надежными по сравнению с капризными дизельными.

Кроме того, машину похвалили за его непревзойденную грузоподъемность и вместительный пассажирский салон.

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Ford Galaxy 2 поколения

Другим удачным выбором с точки зрения выносливости французские журналисты посчитали 7-местный Ford Galaxy 2 с его 2,2-литровым дизельным мотором PSA, который, по мнению французских журналистов, избавлен от недостатков младших братьев рабочим объемом 1,8 и 2-литра.

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Фото:Lada, Dacia, Ford
ИСТОЧНИК:Autoplus

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