Лучшие большие кроссоверы 2024 года: ТОП-5 от журналистов из Австралии

2024 год подходит к концу, а значит многие автомобильные издания подводят его итоги, либо называют лучшие машины, которые им удалось увидеть и попробовать в течение последних 12 месяцев.

Одним из таких порталов является австралийский сайт «CarExpert». Его журналисты протестировали немало машин в категории «Большие кроссоверы» и теперь готовы рассказать, каких из них считаются лучшими.

В ТОП-5 вошли сразу три корейских вседорожника. Причем они заняли первые три места в итоговом рейтинге. А замкнули его по одному представителю американского и японского автопрома соответственно.

Hyundai Palisade (дизель)

Hyundai Palisade

Первую строчку в этом чарте журналисты из «Зеленого континента» отдали кроссоверу Hyundai Palisade. Машине присвоили рейтинг 8,4 балла из 10 и похвалили за ее турбодизельный двигатель, а также отличное соотношение цены и качества, безопасность и вместительность.

В список минусов вошли: навязчивые системы помощи водителю, отсутствие интерфейса Apple CarPlay и высокая цена.

Hyundai Santa Fe (гибрид)

Hyundai Santa Fe

Аналогичная оценка досталась родственнику Palisade – кроссоверу Santa Fe. Протестированный автомобиль поразил зарубежных журналистов своей усовершенствованной системой гибридной трансмиссии, а также в значительной степени улучшенным внутренним пространством и качеством исполнения.

В числе его недостатков оказались указаны: короткие межсервисные интервалы (10 тысяч км), странный дизайн и отсутствие дополнительной передачи.

Kia Sorento

Kia Sorento

Замкнул тройку лучших еще один кроссовер из Кореи, но на этот раз от Kia. Машина, заработавшая те же 8,4-балла, удостоилась похвалы за новейшую мультимедийную систему, перенастроенное шасси и добротный салон.

Но, разумеется, не обошлось и без ложки дегтя. Австралийцам не понравилось, как в Sorento работает ограничитель скорости, трансмиссия, а также отсутствие у автомобиля гибридных версий.

Ford Everest

Ford Everest

Четвертым в списке лучших больших кроссоверов оказался внедорожник Ford, заработавший от жюри 8,3 балла из 10 возможных. В нем журналистам из Австралии понравилась комфортная езда как по асфальту, так и по бездорожью, работа мощного мотора V6 с турбонаддувом и технологичный интерьер.

Недостатки машины включили высокую стоимость такого автомобиля, салон, похожий на пикап, и отсутствие оборудования, которое должно входить в базовую комплектацию.

Mazda CX-80

Mazda CX-80

Последнее, пятое по счету место в итоговом рейтинге, занял японский кроссовер Mazda CX-80 (8,3 балла из 10). В нем тестировщикам понравилась цена, по-настоящему роскошный интерьер, а также мощные бензиновые и дизельные двигатели.

А в список минусов машины вошли сомнительные ездовые качества, высоконагруженный гибридный силовой агрегат, и передняя панель из низкокачественного материала.