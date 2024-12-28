Tesla начала продавать в Китае комплект оригинальной подсветки салона за 23 тысячи рублей

В последние годы автопроизводители, исчерпавшие все уникальные наработки, соревнуются друг с другом предложениями необычного декора, в котором во главу угла поставлено количество и яркость светодиодов. Амбиентная подсветка салона сегодня предлагается даже в самых недорогих машинах, а популярность таких систем не поддается сомнениям.

Заработать на этом спросе решила даже Tesla, которая недавно предложила для своих клиентов комплект модернизации внутреннего освещения для электрокара Model Y. Причем положен он исключительно владельцам таких машин в Китае.

Обновившиеся там Model Y получили подсветку передней панели еще в прошлом году, но по КНР до сих пор ездят более ранние варианты этой модели. И именно в них «Тесла» видит основную целевую аудиторию для своего продукта.

Вариант выбора цветов светящейся полосы в Tesla Model Y

В комплект подсветки салона компания включила светодиодную ленту, которая встраивается в «торпедо», а также замену деревянной вставки на текстильную. Светящаяся полоса синхронизируется с дисплеем мультимедийной системы и может быть настроена на отображение любого выбранного цвета как на фото выше.

Владельцы Model Y в «Поднебесной» могут заказать этот комплект за 1599 юаней или 23 тысячи рублей по нынешнему курсу. В цену входит не только сама система, но и ее установка.

Станет ли такая опция доступна для Model Y на других рынках пока не сообщается.