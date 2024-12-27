Владелец Tesla Cybertruck обнаружил траву, растущую в его автомобиле

Владельцы новоиспеченного пикапа Tesla Cybertruck, вышедшего в продажу в конце прошлого года, то и дело рассказывают о нем странные истории. Недавно этот список пополнился еще одним крайне необычным фактом, который, вероятно, связан с уникальным дизайном этой модели.

Устраняя незначительные повреждения в отделке колесных арок, один из владельцев «Кибертрака» обнаружил, что задние дефлекторы пикапа создают идеальные условия для роста в них травы.

На форуме «Cybertruck Owners Club» мужчина рассказал, как обнаружил растительность, а также выложил снимки своей необычной находки.

Растущая трава в пластиковых дефлекторах Tesla Cybertruck (Cybertruck 1974)

По словам владельца «Кибертрака», он залез в эту часть машины случайно после того, как его задний дефлектор потерял винт крепления и провис. Он попытался снять его, но заметил, что внутри он заполнен водой и грязью, в которой выросла трава.

Избавиться от импровизированной «грядки» оказалось непросто – для этого мужчине пришлось просверлить в днище дефлектора отверстие, чтобы слить воду и удалить оттуда траву и грязь.

В комментариях к этому посту другие обладатели пикапов Cybertruck рассказали, что столкнулись с аналогичными проблемами, а некоторые обнаруживали в своих машинах колонии муравьев.