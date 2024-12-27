ДомойАвтоновости сегодняВладелец Tesla Cybertruck обнаружил траву, растущую в его автомобиле

Владелец Tesla Cybertruck обнаружил траву, растущую в его автомобиле

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
448635709 10160174655057546 5698094998456397723 n 1

Владельцы новоиспеченного пикапа Tesla Cybertruck, вышедшего в продажу в конце прошлого года, то и дело рассказывают о нем странные истории. Недавно этот список пополнился еще одним крайне необычным фактом, который, вероятно, связан с уникальным дизайном этой модели.

Устраняя незначительные повреждения в отделке колесных арок, один из владельцев «Кибертрака» обнаружил, что задние дефлекторы пикапа создают идеальные условия для роста в них травы.

На форуме «Cybertruck Owners Club» мужчина рассказал, как обнаружил растительность, а также выложил снимки своей необычной находки. 

тесла кибертрак трава
Растущая трава в пластиковых дефлекторах Tesla Cybertruck (Cybertruck 1974)

По словам владельца «Кибертрака», он залез в эту часть машины случайно после того, как его задний дефлектор потерял винт крепления и провис. Он попытался снять его, но заметил, что внутри он заполнен водой и грязью, в которой выросла трава. 

Избавиться от импровизированной «грядки» оказалось непросто – для этого мужчине пришлось просверлить в днище дефлектора отверстие, чтобы слить воду и удалить оттуда траву и грязь. 

В комментариях к этому посту другие обладатели пикапов Cybertruck рассказали, что столкнулись с аналогичными проблемами, а некоторые обнаруживали в своих машинах колонии муравьев. 

Наш ТГ-канал и Google News

Фото:Tesla, Tesla Owners Club

Читайте также:

Последние новости:

Sandero оказался европейским бестселлером этого года, Tesla Model...

ГАИ готовит новые штрафы для водителей: что поменяется...

Во Франции оценили новый внедорожник «АвтоВАЗа» – «Лада...

Всеми любимый рамный внедорожник Nissan вернули к жизни...

Hyundai создает футуристичную технологию лобового стекла, которая растапливает...

Легендарная Toyota Celica в новом поколении может оказаться...

Бюджетный суббренд Toyota привезет на автосалон в Токио...

Прощай Renault Arkana. Здравствуй Dacia Bigster Coupe

Владелец Tesla показал, что стало с аккумулятором его...

В России появился новый компактный SUV недорогого суббренда...

Новый компактный пикап Toyota: как он может выглядеть...

Кроссовер Toyota RAV4 в новом кузове (2025) показан...

В России стартовали продажи кроссовера Hyundai дешевле 2...

Остановка «АвтоВАЗом» производства Лады Весты-универсал оказалась слухами

Инсайдеры опровергли остановку «АвтоВАЗом» сборки легендарной «Лады Нивы»

Менеджеры Volkswagen готовы отказаться от бонусов ради компании

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+