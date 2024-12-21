Самые разочаровывающие автомобили 2024 года: в Австралии составили список

Автомобильный год пролетел почти незаметно, а значит пришло время задуматься о том, что в нем было хорошего, а что не очень. На мировом рынке состоялось множество важных премьер, но далеко не все они оказались идеальными.

Австралийский портал «CarExpert» провел опрос своих журналистов, которых попросили назвать самые разочаровывающие автомобили 2024 года по собственному мнению. Итоговый список оказался удивительным.

Kia Tasman

Kia Tasman

В анти-ТОП вошел недавно представленный рамный пикап Kia Tasman, который не устроил экспертов с «Зеленого континента» своим странным квадратным дизайном, названный «уродливым».

Jaguar

Концепт-кар Jaguar Type 00

Следом за этой моделью расположился Jaguar, перезапустивший бренд в новом русле и представивший концепт-кар Type 00, который вызвал большие вопросы у фанатов марки своим дизайном и философией.

Subaru Forester STI Sport

Subaru Forester STI Sport

Замкнул весь анти-рейтинг самых разочаровывающих автомобилей этого года Subaru Forester STI Sport. По мнению авторов крупнейшего австралийского автомобильного портала, новая спецверсия «Форестера» выглядит скучно на фоне отсутствия полноценных WRX STI.

Такие кроссоверы получат лишь слегка перенастроенную подвеску, новую обивку салона и другие колеса, но ни о какой дополнительной мощности или о более современной коробке передач речи не идет.