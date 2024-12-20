Раскрыты автомобили, водители которых больше никогда не хотят ими владеть

У каждого автовладельца есть собственный «автомобиль мечты», но иногда вслед за очарованием приходит разочарование, особенно когда опыт его эксплуатации оказался неудачным.

Накануне на популярном форуме «Reddit» была создана тема, которая дословно звучит следующим образом: «Есть ли такие автомобили, за руль которых бы вы больше никогда не сели?». И многие ответы на этот вопрос выглядят интересно, учитывая получившийся список моделей.

Б/У-автомобили BMW

Несколько комментаторов написали, что владение подержанными «БМВ» либо не оправдало их ожидания по производительности, либо требовало слишком больших средств на обслуживание и ремонт машины. В числе автомобилей, к которым они не хотят больше возвращаться, упоминались: BMW 318iS (E36), 335i (N54) и универсал 52i (E39).

Dodge Viper

Несмотря на то, что большинство называют Viper машиной, доставляющей массу довольствия, далеко не все готовы владеть ей вновь, поскольку (дословно): «она всегда пытается тебя убить».

Toyota 4Runner

Популярный внедорожник Toyota, который активно продвигается в США. Но у него есть несколько противников из бывших владельцев, назвавших машину плохоуправляемой, маловместительной и слабоускоряющейся, а также дорогой.

Porsche

В общий анти-рейтинг были включены несколько Porsche, в том числе 911 и Carrera GT, которых не устраивала их педаль сцепления и график техобслуживания.

Mazda MX-5 (Miata)

Японский родстер, который не понравился ряду его владельцев тем, что у него отсутствует мотор V8.

Остальные

Далее список машин, которые их владельцы больше никогда не купят, включил в себя также: Chevrolet Spark (за «дохлый» двигатель), Toyota Tacoma (за отсутствие комфорта), Fiat 124 Spider (за надоедливость), McLaren F1 (за дорогое обслуживание) и любой Jeep (за большое количество технических проблем).