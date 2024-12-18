4 надежных автомобильных бренда на 2025 год в ТОП-10 оказались неяпонскими

На протяжении десятилетий слово «надежность» напрямую ассоциировалось с Японией. Такие бренды как Toyota, Honda и Lexus доминировали в этом аспекте многие годы и не оставляли никаких шансов соперникам.

Но согласно недавнему исследованию «CR», по состоянию на 2025 год японские автомобильные марки постепенно начинают поджимать их конкуренты из Германии и Южной Кореи.

Как показывает аналитика американских журналистов, в ТОП-10 марок, обладающих самыми крепкими машинами, теперь входят Audi, BMW, Kia и Hyundai. Все они пока занимают последние позиции в рейтинге (с седьмого по десятое).

Audi удалось забраться так высоко благодаря постоянству своей модельной линейки. Общий балл машин ингольштадтского автопроизводителя в исследовании CR составил 74 (за дорожные испытания 86 баллов), а самыми крепкими автомобилями компании были названы Q5 и A4.

BMW, ставшая восьмой, своим примером доказала, что производительность и надежность могут идти рука об руку. Компании присвоили общую оценку в 78 баллов и 89 баллов за дорожные испытания, но также отметили, что несмотря на надежность поддерживать такие машины в рабочем состоянии выходит недешево.

Замкнули ТОП-10 сразу два корейских бренда – Kia и Hyundai, заработавшие по 73 балла в общей оценке марок. Обе компании удостоились похвалы за удовлетворенность владельцев своими машинами, обеспечивающими надежную и многофункциональную производительность, а также экономичность.

Весь рейтинг самых надежных автомобильных брендов на 2025 год выглядит следующим образом: