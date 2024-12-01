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Этот китайский кроссовер назвали самым качественным: его продают в России по цене от 2,3 млн рублей

Назван самый крепкий «поднебесный» SUV

Текст: Алексей Шмидт
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Класс компактных кроссоверов является одним из самых популярных как на мировом рынке, так и в России. Такие автомобили пользуются высоким спросом за возможность приобрести за относительно небольшие деньги машину с высокой посадкой, которая за счет более высокого центра тяжести не только безопаснее легковушки, но и гораздо проходимее. 

В России в последнее время наблюдается засилье китайских автопроизводителей, которые также стремятся к развитию собственных линеек кроссоверов. И компактный сегмент среди всех является одним из самых высококонкурентных. Но какой из «поднебесных» SUV в компакт-классе может считаться самым качественным? Ответ на этот вопрос дали аналитики «J.D.Power».

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Китайское подразделение этой международной компании провело исследование, в котором раскрыло самые крепкие «поднебесные» модели в 2024 году. И лучшим в этом списке оказался автомобиль, который сегодня официально продается в России по цене от 2,3 миллиона рублей.

Согласно подсчетам количества проблем, наиболее качественным компактным-кроссовером среди китайских моделей является Changan CS35 Plus. Он опередил в рейтинге 2024 года Geely Binyue (в России Coolray) и GAC GS3.

Этот небольшой «паркетник» появился в 2018 году, а в обновленной версии дебютировал в РФ в 2022-м. Машина считается «заменителем» корейского бестселлера Hyundai Creta, который больше не продается на нашем рынке официально, ведь обладает практически идентичными размерами.

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Автомобиль оснащается в РФ 1,4-литровым турбированным двигателем, мощность которого равна 150 лошадиным силам (255 Нм крутящего момента). Ассистирует ему семискоростной робот на семь скоростей, а привод может быть исключительно передним. 

Фото:Changan

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