Инспекторы ГАИ в Омской области случайно поймали серийных похитителей баранов

Инспекторы ГАИ призваны искать нарушителей ПДД, но порой им удается распутывать преступления, которыми занимается полиция.

Так, к примеру, накануне интернет облетела новость, согласно которой в Омской области сотрудники ГИБДД после случайной остановки автомобиля обнаружили в ней серийных воров с добычей.

Инспекторы дежурили на трассе Шербакуль-Азово — и остановили легковушку, в которой, как им показалось, слишком много пассажиров. При проверке выяснилось, что в салоне лишь трое — люди, а вся задняя часть забита живыми баранами (8 штук).

Впоследствии правоохранители установили, что задержанные являются серийными похитителями баранов. Только с начала ноября они украли из загонов 42 таких животных, сообщает «Автопоток».

Ранее мы писали, что ГАИ предостерегает водителей от выезда на встречную полосу. Сотрудники дорожной полиции напомнили, что за такие проступки нарушителям грозят серьезные санкции.