В ГАИ напомнили об опасном нарушении ПДД, за которое оштрафуют на 5 тысяч рублей или лишат прав

Сирена автомобиля ГАИ. Фото соцсети

Как стало известно Daily-Motor.Ru, на этой неделе в регионах России ГАИ проводят профилактические мероприятия под названием «Встречная полоса», в рамках которых занимаются отловом нарушителей правил обгона с выездом на «встречку».

Представители госавтоинспекции напомнили водителям о том, что связанные с выездом на встречную полосу движения нарушения ПДД могут иметь тяжелые последствия в случае дорожно-транспортных происшествий.

Такие аварии часто могут быть сопряжены с серьезными травмами и даже гибелью водителей и пассажиров.

По этой причине в ГИБДД напоминают, что выезд на «встречку» карается штрафом в 5 тысяч рублей по статье ст. 12.15 ч. 4 КоАП, но только в случае, если нарушение было зафиксировано камерой.

Пойманные инспекторами ГАИ за выездом на встречную полосу движения водители получат наказание в виде лишения прав на управление транспортным средством на срок от 4 месяцев до полугода, а если нарушение будет совершено повторно, то автомобилистов отлучат от руля машины на целый год.