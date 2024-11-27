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В ГАИ напомнили об опасном нарушении ПДД, за которое оштрафуют на 5 тысяч рублей или лишат прав

Оно несет за собой тяжелые последствия почти для всех участников дорожного движения

Текст: Михаил Романченко
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Сирена автомобиля ГАИ. Фото соцсети

Как стало известно Daily-Motor.Ru, на этой неделе в регионах России ГАИ проводят профилактические мероприятия под названием «Встречная полоса», в рамках которых занимаются отловом нарушителей правил обгона с выездом на «встречку». 

Представители госавтоинспекции напомнили водителям о том, что связанные с выездом на встречную полосу движения нарушения ПДД могут иметь тяжелые последствия в случае дорожно-транспортных происшествий.

Такие аварии часто могут быть сопряжены с серьезными травмами и даже гибелью водителей и пассажиров. 

По этой причине в ГИБДД напоминают, что выезд на «встречку» карается штрафом в 5 тысяч рублей по статье ст. 12.15 ч. 4 КоАП, но только в случае, если нарушение было зафиксировано камерой. 

Пойманные инспекторами ГАИ за выездом на встречную полосу движения водители получат наказание в виде лишения прав на управление транспортным средством на срок от 4 месяцев до полугода, а если нарушение будет совершено повторно, то автомобилистов отлучат от руля машины на целый год. 

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Фото:Соцсети

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