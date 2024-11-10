Редкий Nissan GT-R за миллион долларов не может найти покупателя

GT-R – один из самых знаковых спортивных автомобилей в линейке моделей Nissan. У купе существует несколько редких версий, которые желанны среди коллекционеров и редко попадаются в продаже. Но выставленный недавно на аукцион GT-R50 2020 года явно не входит в этот список.

Показанный в качестве концепта в 2018 году автомобиль был создан на базе GT-R Nismo в рамках 50-летия модели и компании Italdesign.

Суммарно таких машин было выпущено всего 19 экземпляров, а их главным отличием от оригинальных «ГТ-Р» стал необычный дизайн. Несмотря на свою редкость 11-й по счету автомобиль списке существующих GT-R50 уже несколько лет не может найти покупателя.

Машину выставляли на торги в 2022 и 2023 годах, но затем сняли с продаж по неизвестным причинам. Недавно автомобиль вернулся на торги аукционного дома «Legendary Motorcar», причем по цене, которая ниже прежней.

Если в прошлом году за автомобиль собирались выручить 1 миллион 100 тысяч долларов (107 миллионов рублей), то теперь за него просят ровно миллион (97 миллионов 700 тысяч рублей).

Наряду с турбонагнетателями гоночной спецификации GT3, которые помогли повысить производительность, GT-R50 отличается модернизированными компонентами двигателя, новыми распределительными валами, подвеской Bilstein, тормозами Brembo и шинами Michelin Pilot Super Sport на специальных легкосплавных дисках.

Italdesign внесла изменения в дизайн передней и задней частей кузова машины, а также добавила большие вентиляционные отверстия за передними колесами и сделала крышу автомобиля ниже.

Внутри редкий GT-R50 почти идентичен R35 GT-R, на котором он основан, за исключением красных акцентов, отделки из углеродного волокна, покрытий из алькантары и сидений из углеродного волокна.