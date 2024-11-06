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Хардкорный внедорожник Nissan Patrol Nismo не дает спать по ночам дизайнерам компании

В Сети появились неофициальные изображения такой машины и были раскрыты подробности

Текст: Алексей Шмидт
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Хардкорная версия нового поколения внедорожника Nissan Patrol будет выглядеть как «зверь», заявил старший дизайнер японского автопроизводителя, который знаком с ранней версией такого внедорожника, существующего пока лишь в виде глиняного макета.

Выступая перед СМИ старший вице-президент Альфонсо Альбайс по глобальному дизайну в шутку заявил, что новый Patrol Nismo будет выглядеть настолько агрессивно, что не дает ему спать по ночам:

«Когда я впервые увидел его (макет внедорожника), то не спал четверо суток. Если вы видите эскизы и тому подобное, а затем реальные пропорции машины, то теряете ощущение масштаба вещи – это настоящий зверь». 

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Кроме того, топ-менеджер японской компании подтвердил, что потенциальный дебют хардкорного варианта Patrol состоится в следующем году. 

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Напомним, что седьмое поколение Nissan Patrol было представлено в начале сентября. Во главе изменений в новом автомобиле стоял 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом мощностью 431 л.с./700 Нм, который заменил 5,6-литровый атмосферный V8 мощностью 405 л.с./560 Нм.

Машина поменялась не только технически, но и внешне. Впрочем, в варианте Nismo ее почти наверняка ждут еще более кардинальные изменения, которые сведутся не только к увеличению производительности, но и аэродинамики, управляемости и эстетики.

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Фото:Drive/Theophilus Chin

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