Эти автомобили нельзя продавать. Скоро они сильно вырастут в цене

Некоторые автомобили, даже если они не считаются редкими, имеют потенциал с годами подвергаться существенной переоценке и расти в цене по сравнении со своим начальным прайсом. Более того, для этого им не нужно иметь за плечами слишком много лет.

Испанский журнал «Periodismodelmotor» составил ТОП-7 современных классических авто, которые советуют купить уже сейчас, а если они у вас есть – не продавать. Утверждается, что они скоро сильно подорожают.

Porsche Cayman

Первая версия спортивного купе (без 718) является исключительной моделью по качеству сборки, ощущениям от езды и дизайну. Независимо от выбранной модификации динамическое поведение машины считается эталоном и дарит незабываемые эмоции. Все это уже взвинтило цены на такие авто до небес. Но для них это далеко не предел.

Mercedes CLS

Купеобразные седаны сегодня у всех на слуху, но во времена, когда Mercedes представил первое поколение CLS, о них почти никто не знал.

Внешний вид машины несмотря на возраст остается гармоничным и элегантным, а качество изготовления деталей считаются поистине выдающимися. Кроме того, CLS совсем не испытывает недостатка в мощности.

Ford Fiesta ST

Хэтчбек, который помимо динамики удивляет вместительным багажником для повседневного использования, низкими эксплуатационными расходами, а также задним рядом, подходящим для того, чтобы перевозить с комфортом двух взрослых. Иногда это все, что необходимо, чтобы машина не только не теряла в цене, но и дорожала.

Mazda MX-5

Автомобиль, у которого сейчас попросту нет конкурентов. За относительно приемлемую цену родстер с открытым верхом предлагает моменты невероятного удовольствия от вождения благодаря низкой массе, заднему приводу, атмосферному мотору и механической коробке передач. В последнее время MX-5 сильно подорожал, но очевидно, что цена на него в будущем станет еще выше.

Lotus Elise

Lotus всегда был брендом, который выступал за то, чтобы избежать чрезмерного веса в своих автомобилях. Это позволяло сделать их быстрее, удобнее и приятнее в управлении.

Его купе Elise оказалось одним из лучших автомобилей в истории марки, если говорить об ощущениях от вождения. Кроме того, у него надежный 1,8-литровый двигатель Toyota, а салон прост, но функционален. Машина, несомненно, продолжит расти в цене в течение следующих лет.

Porsche 911

911-й – одна из самых мифических спортивных моделей, которые когда-либо существовали (и еще существуют). У него может быть спорная эстетика, но в остальном это идеальный автомобиль, который дорожает и будет это делать на протяжении всей своей истории.

Alpine A110

Замыкает список машин, которые советуют купить и никогда не продавать, французское спорткупе. Это один из немногих современных классических авто, которые сегодня можно приобрести новыми. A110 не дешевеет, а в перспективе будет только дорожать.