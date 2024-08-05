Опытный автомеханик назвал 5 подержанных машин, которые вечно ломаются

Надежность машины позволяет ее владельцу не только сэкономить семейный бюджет, но и избавиться от необходимости частых поездок в автосервис и ожиданий, когда автомобиль будет отремонтирован.

Автор YouTube-канала «CarWizard» Дэвид Лонг, являющийся штатным автомехаником и владельцем американского автосервиса «Omega Auto Clinic», составил собственную пятерку самых ненадежных подержанных машин, от покупки которых он отговаривает по опыту работы с ними в мастерской.

Chevrolet Cruze 2010

По мнению эксперта в ремонте автомобилей, такие машины, оснащенные 1,4-литровым мотором с «наддувом», подвержены поломкам турбокомпрессора. Кроме того, он указывает на множество конструктивных недостатков Cruze, называя эту машину «мусором».

Hyundai Sonata 2015

Блогер утверждает, что 2,4-литровый мотор «Сонаты» практически невозможно обслуживать и приводит пример клиента, который отказался от своей машины, поскольку ремонт двигателя обходился ему дороже рыночной цены самого седана.

Audi A8 (любой год выпуска)

Американский автомеханик советует избегать этой модели Audi из-за множества технических проблем, которые не устранялись автопроизводителем даже тогда, когда о них становилось известно. В числе основных недостатков A8 он видит частые утечки масла и других жидкостей, устранить которые надолго практически невозможно.

Mazda RX-8

Знаменитый роторно-поршневой спортивный автомобиль Mazda удостоился от эксперта крайне негативной оценки.

По словам владельца заокеанского автосервиса, двигатель Ванкеля почти гарантировано выходит из строя примерно через 100 тысяч километров пробега и требует дорогостоящего капитального ремонта. А еще у него есть проблемы с запуском и экономией топлива.

Nissan Rogue (X-Trail) 2007-2015

Кроссовер, который в современном мире является одним из любимцев семейных покупателей. Но, вероятно, им неизвестно о том, что эта машина склонна к поломкам ее трансмиссии Jatco CVT (вариатор). Коробка передач может сломаться в промежутке от 130 до 160 тысяч километров и потребовать дорогостоящего ремонта.

Впрочем, тем, кто относится к этой трансмиссии максимально бережно, иногда удается заметно увеличить срок ее службы.