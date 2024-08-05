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Опытный автомеханик назвал 5 подержанных машин, которые вечно ломаются

Он советует держаться от них подальше

Текст: Алексей Шмидт
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Надежность машины позволяет ее владельцу не только сэкономить семейный бюджет, но и избавиться от необходимости частых поездок в автосервис и ожиданий, когда автомобиль будет отремонтирован.

Автор YouTube-канала «CarWizard» Дэвид Лонг, являющийся штатным автомехаником и владельцем американского автосервиса «Omega Auto Clinic», составил собственную пятерку самых ненадежных подержанных машин, от покупки которых он отговаривает по опыту работы с ними в мастерской. 

Chevrolet Cruze 2010

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По мнению эксперта в ремонте автомобилей, такие машины, оснащенные 1,4-литровым мотором с «наддувом», подвержены поломкам турбокомпрессора. Кроме того, он указывает на множество конструктивных недостатков Cruze, называя эту машину «мусором». 

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Hyundai Sonata 2015 

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Блогер утверждает, что 2,4-литровый мотор «Сонаты» практически невозможно обслуживать и приводит пример клиента, который отказался от своей машины, поскольку ремонт двигателя обходился ему дороже рыночной цены самого седана. 

Audi A8 (любой год выпуска)

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Американский автомеханик советует избегать этой модели Audi из-за множества технических проблем, которые не устранялись автопроизводителем даже тогда, когда о них становилось известно. В числе основных недостатков A8 он видит частые утечки масла и других жидкостей, устранить которые надолго практически невозможно. 

Mazda RX-8

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Знаменитый роторно-поршневой спортивный автомобиль Mazda удостоился от эксперта крайне негативной оценки.

По словам владельца заокеанского автосервиса, двигатель Ванкеля почти гарантировано выходит из строя примерно через 100 тысяч километров пробега и требует дорогостоящего капитального ремонта. А еще у него есть проблемы с запуском и экономией топлива. 

Nissan Rogue (X-Trail) 2007-2015

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Кроссовер, который в современном мире является одним из любимцев семейных покупателей. Но, вероятно, им неизвестно о том, что эта машина склонна к поломкам ее трансмиссии Jatco CVT (вариатор). Коробка передач может сломаться в промежутке от 130 до 160 тысяч километров и потребовать дорогостоящего ремонта.

Впрочем, тем, кто относится к этой трансмиссии максимально бережно, иногда удается заметно увеличить срок ее службы. 

Источник:Car Wizard

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