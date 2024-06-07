Только один компактный кроссовер обладает самой продвинутой системой помощи водителю

Безопасность транспортных средств прошла долгий путь и в последние годы ранее считавшиеся передовыми системы безопасности вроде контроля устойчивости и боковые «аирбеги» входят в базовую комплектацию большинства машин.

Но в последние годы автопроизводители делают серьезный акцент на новых технологиях – в частности самых современных системах помощи водителю (так называемые ADAS). Они позволяют не справляться с последствиями ДТП, а попросту не попадать в аварии.

Накануне Страховой институт дорожной безопасности IIHS проверил на работу систем ADAS самые популярные компактные кроссоверы: от Toyota RAV4 и Honda CR-V до Mazda CX-5, Hyundai Tucson и Mitsubishi Outlander. И строгие тесты американской организации смог пройти только один представитель этого класса.

Компактным SUV с самой передовой системой помощи водителю оказался Subaru Forester. Как и все другие автомобили, прошедшие испытания, ему предстояло предупреждать и избегать столкновений с другими участниками симуляции дорожного движения на скоростях до 50, 60 и 70 км/ч.

В итоге «Форестер» оказался единственной моделью в своем классе, которой удалось не только заранее проинформировать водителя о потенциальном ДТП, но и останавливаться до столкновения с препятствием (будь то автомобиль, мотоцикл или полуприцеп) со всех обозначенных выше скоростей.

В отчете IIHS говорится, что автомобиль начинал замедляться еще до того, как автономная система экстренного торможения срабатывала в полную силу, тем самым позволяя заметно снижать вероятность аварии.